VIDEO Iznenađenje u gradu pod Marjanom: 'Dupini su zaplivali blizu veslača, oduševljeni smo!'
Divan prizor dočekao je jednu našu čitateljicu u petak ujutro u Splitu u blizini Marjana. Dok je pila jutarnju kavu, ispred sebe je ugledala 'igru dupina', a uspjela im je i prići bliže. Bilo ih je više, a izgleda kao da su gledatelje pokušali zadiviti.
Na tom području - u blizini Poljuda, zadržali su se oko pola sata, a onda nastavili dalje.
- Mi smo još uvijek tu, kao i nekoliko brodova usidren ispred Lore. Ujutro smo se probudili, otišli piti kavu, a onda smo vidjeli taj prekrasni prizor... Ostali su tu još sigurno pola sata, igrali se u tom području. Toliko dugo, da sam im se s gumenjakom približila i snimila iz bližeg, nisu se bunili, ostali su u tom području - i to nekoliko njih - ispričala nam je čitateljica.
Dodaje i da su u blizini bili veslači, koji su se pomalo i prepali jer ih nitko nije očekivao ovako blizu, a i rijetko se događa da im je moguće biti u neposrednoj blizini.
