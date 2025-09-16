Obavijesti

News

Komentari 2
GIDEONOVA KOČIJA II

VIDEO Izrael objavio kako ulaze tenkovima u grad Gazu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Izrael objavio kako ulaze tenkovima u grad Gazu
Foto: IDF

Trupe koje su djelovale na kopnu ušle su uz vatrenu podršku iz zraka i mora diljem sektora divizije. Kao dio vatrene podrške, napadnuti su deseci terorističkih infrastrukturnih objekata, objavio je IDF

Tijekom protekla 24 sata, trupe 98. divizije započele su kopnene operacije u središtu grada Gaze u sklopu operacije "Gideonova kočija II", objavila je izraelska vojska.

Pokretanje videa...

IZRAEL ULAZI U GAZU 00:19
IDF tenkovi i oklopnjaci ulaze u grad Gazu | Video: IDF

Trupe koje su djelovale na kopnu ušle su uz vatrenu podršku iz zraka i mora diljem sektora divizije. Kao dio vatrene podrške, napadnuti su deseci terorističkih infrastrukturnih objekata, uključujući vojne objekte, promatračke položaje i minirane objekte namijenjene nanošenju štete trupama koje djeluju u tom području.

AVDAGIĆ O GAZI: 'Međunarodno pravo pretvorilo se ne u tintu koja se presušila nego u jednostavno ništa'
'Međunarodno pravo pretvorilo se ne u tintu koja se presušila nego u jednostavno ništa'

Nakon gotovo dvije godine rata, Hamas još uvijek nije uništen i drži oko 20 živih taoca koji su sada u velikoj opasnosti. IDF planira okupirati oko 75 posto grada i u potpunosti uništiti islamske fundamentaliste koji su 7. listopada 2023. napali Izrael i ubili 1200 ljudi. Benjamin Netanyahu je pod sve većim međunarodnim pristikom nakon što je Izrael ubio preko 60.000 ljudi, većinom civila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.
VIDEO Vidi, ide jebnorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jebnorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025