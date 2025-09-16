VIDEO Izrael objavio kako ulaze tenkovima u grad Gazu

Tijekom protekla 24 sata, trupe 98. divizije započele su kopnene operacije u središtu grada Gaze u sklopu operacije "Gideonova kočija II", objavila je izraelska vojska.

Trupe koje su djelovale na kopnu ušle su uz vatrenu podršku iz zraka i mora diljem sektora divizije. Kao dio vatrene podrške, napadnuti su deseci terorističkih infrastrukturnih objekata, uključujući vojne objekte, promatračke položaje i minirane objekte namijenjene nanošenju štete trupama koje djeluju u tom području.

Nakon gotovo dvije godine rata, Hamas još uvijek nije uništen i drži oko 20 živih taoca koji su sada u velikoj opasnosti. IDF planira okupirati oko 75 posto grada i u potpunosti uništiti islamske fundamentaliste koji su 7. listopada 2023. napali Izrael i ubili 1200 ljudi. Benjamin Netanyahu je pod sve većim međunarodnim pristikom nakon što je Izrael ubio preko 60.000 ljudi, većinom civila.