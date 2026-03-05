VIDEO Izrael: Uništili smo oko 300 iranskih raketnih lansera

Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani rekao je da su operacije usmjerene na bacače raketa i zalihe projektila značajno doprinijele smanjenju broja raketa koje se dnevno ispaljuju iz Irana. Izrael se i u srijedu suočio s nekoliko uzbuna zbog raketnih napada. Prema Shoshaniju, Iran sada ponekad prema Izraelu ispaljuje samo pojedinačne rakete, umjesto više njih odjednom.

U subotu, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države započeli napade na ciljeve u Iranu, iz Irana je prema Izraelu ispaljeno "mnogo desetaka" raketa, rekao je.

Ukupno je Iran do sada lansirao "nekoliko stotina" raketa diljem regije, prema riječima vojnog glasnogovornika.

Shoshani je već u utorak izjavio da iranska vatrena moć slabi.

Izraelska vojska je prvi put od početka kampanje također objavila da je napala "vojne ciljeve" u gradovima Isfahan i Shiraz, uključujući skladišta raketa.