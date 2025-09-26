VIDEO Jedina Hrvatica na putu za Gazu za 24sata: 'Dronovima bacaju bombe. Ne odustajemo!'

Rat u Gazi je u punoj kulminaciji. Nakon što je Izrael 'riješio' Hezbolah i Iran, pojačao je napade na Gazu te pokrenuo kopnenu invaziju. Prema posljednjim informacijama u rasturenoj enklavi poginulo je preko 65.000 ljudi, a taj broj raste svaki dan, pogotovo nakon što je IDF ušao u grad, a Hamas odbija prestati borbu. Rat i destrukcija iznjedrili su i međunarodne reakcije, pa je Palestinu zapljusnuo neviđeni val priznanja.

U ovom trenutku u grčkim vodama prema Gazi plovi jedna Hrvatica iz Zagreba, pravnica i aktivistica Morana Miljanović. Ona je dio Flotile slobode za Gazu koju čine brodovi i konvoji s ciljem probijanja blokade pojasa Gaze i dostave pomoći, ali i skretanja pažnje na patnju Palestinaca.

Foto: Morana Miljanović

- Trenutačno smo u grčkim teritorijalnim vodama i spremamo se za iduću fazu. Teško je procijeniti kada ćemo stići do cilja zbog brojnih vanjskih faktora, a i flotila je velika pa treba svim tim brodovima sinkronizirano upravljati. Imali smo i kvarove, ali to je normalno, brodovi se održavaju, tehnički manji popravci su normalna stvar. Plovidba morem je inherentno opasna, no opremljenost i iskustvo minimiziraju rizike. Planiramo plovidbu uzimajući u obzir vremenske uvjete - rekla nam je nakon javljanja na telefon Morana koja je jedina Hrvatica i kapetanica broda.

Upravlja brodom Shireen, nazvanog po hrabroj palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine. Riječ je o brodu s kojeg se pruža pravna podrška članovima flotile.

VIDEO

Pokretanje videa... 00:30 Jedrenje | Video: Čitatelj 24sata

Moranu smo nazvali nakon što se oglasila na platformi Free Palestine. Solidarity from Croatia i otkrila kako su flotili napali dronovi.

- Ljudi su motivirani predani i idemo dalje, usprkos terorističkom napadu. Imamo potporu, psihološku prvu pomoć. Dronovi nisu napali direktno naš brod jer flotila ima preko 40 brodova. Nisu napali sve brodove, ali neke jesu i to po dva tri puta. Napad se dogodio po noći i gađali su jedrilice s jedrima jer su vidljivi po mraku. Nisu bili kamikaze dronovi, nego su ispuštali eksplozivne naprave. Na sreću nema ranjenih ni mrtvih, cilj napada bio je zastrašivanje, obeshrabrivanje posade i naravno oštećenje brodova jer je flotila dosta velika i išlo se na onesposobljavanje što većeg broja brodova. Po tipu eksplozivnih naprava, drukčiji su dronovi od onih koji su napali flotilu u Tunisu. Verifikacija tehničkog dijela je još u tijeku pa ne možemo reći sigurno da su dronovi izraelskim, ali čiji bi drugi mogli biti. Ovo nije bio prvi napad, on se dogodio u Tunisu, ali želim naglasiti da je ovaj napad teroristički napad, pravno govoreći. Govorimo o napadu na civile u međunarodnim vodama i to još na humanitarnu akciju, a po međunarodnom pravu tu postoji ekstra zaštita - rekla je kapetanica broda koji je krenuo sa Sicilije jer se flotila održava u više faza. Prvi brodovi krenuli su iz Barcelone, njima su se pridružili brodovi iz Tunisa, a onda i iz Italije.

Foto: Morana Miljanović

Mjesec dana na pučini

Morana je dio flotile već mjesec dana. Čini ju preko 40 brodova, a na putu za Gazu su i neka poznata imena. Najviše pažnje privukla je klimatska aktivistica Greta Thunberg, Liam Cunningham iz Games of Thrones, francuska pravnica i političarka palestinskog podrijetla Rima Hassan itd. No, fokalna točka i srce flotile su obični ljudi iz svakodnevnog života.

- Na početku nas je bilo 12, no neki su se iskrcali u Tunisu, sada nas je devet, ljudi stalno dolaze i odlaze. Sudionici flotile dolaze iz raznih dijelova svijeta, to su ljudi različitih generacija I zanimanja, od doktorica, stolara, studentica, aktivista, pravnika, pomoraca, novinara, kazališnih radnika. Imam divnu posadu na Shireen I susrećem divne ljude na drugim brodovima: brinemo jedni o drugima, dijelimo sto imamo, komuniciramo o navigacijskim planovima u stihovima, kuhamo pod 45 stupnjeva nagiba plešući kad nemamo morsku bolest, popravljamo brodove I unatoč strahu plovimo, zahvalni na mobilizacijama na kopnu - otkrila nam je Morana Miljanović kako izgleda plovidba za Gazu koja je jasan cilj flotile.

Foto: Morana Miljanović

Dodala je da je posada relativno mala jer je bitno da je posada fiksna i kompaktna da ste okruženi ljudima kojima možete vjerovati jer je plovidba opasna.

Bilježenje zločina

Morana je u flotili kapetan, ali je od danas i pravni zastupnik Globalne flotile Sumud koja je putovanje za Gazu započela još u lipnju. Radi se o međunarodnoj pomorskoj inicijativi s ciljem probijanja izraelske blokade Pojasa Gaze. Nazvana je po arapskoj riječi ṣumūd za 'postojanost' ili 'otpornost'. Organizirali su je, između ostalih, Koalicija flotile slobode, Globalni pokret za Gazu i Flotila Magreb Sumud.

Pokretanje videa... 00:35 Jedrenje | Video: Čitatelj 24sata

- Danas sam se pridružila pravnom timu. Ovdje smo s flotilom kako bi zabilježili, dokumentirali eklatantna kršenja međunarodnog prava. Na kraju bilježimo detalje incidenata od početka do kraja misije i stavljamo ih u bazu podataka. Onda ćemo napraviti izvještaj i šaljemo ga timu nezavisnih pravnika koji će onda izvješće objaviti. To izvješće onda će se koristiti kao dokaz za utvrđivanje ratnih zločina i kršenja međunarodnog prava, uključujući međunarodno maritimno pravo - objasnila nam je gospođa Miljanović.

Foto: Morana Miljanović

Priznala nam je da postoji doza straha.

- Strah nas je jer 2010. su izraelski specijalci ubili nekoliko mornara. Strah je ljudska emocija, naravno da nas je strah - priznala nam je sugovornica i referirala se na incident prve flotile za Gazu iz 2010. godine. Izrael je 31. svibnja 2010. napao šest civilnih brodova Flotile slobode Gaze. U sukobima na palubama gdje su se koristili i noževi i šipke, ubijeno je devet putnika flotile, a 30 ih je ranjeno (uključujući jednog koji je kasnije preminuo od zadobivenih rana). Deset izraelskih vojnika je ranjeno, jedan teško.

Foto: Morana Miljanović

Osim što je pravnica, Morana Miljanović je i nautičarka te živi od podučavanja jedrenja, pisanja i političkog organiziranja.

- Moj aktivizam proizlazi iz osjećaja za socijalnu pravdu I shvaćanja da je drukčiji svijet ne samo moguć već oko nas te da nitko nije slobodan dok svi nismo slobodni. Borba protiv patrijarhalnog, državnog, kapitalističkog kolonijalnog I rasističkog strukturalnog nasilja i destrukcije ekosistema je jedna te ista borba. Aktivna sam u organizaciji Louise Michel, čiji brod plovi Centralnim Mediteranom u solidarnosti s ljudima koji su prisiljeni bježati od rata, ropstva, nehumanog postupanja, silovanja I drugih oblika mučenja, ljudima iz krajeva čija su obilna bogatstva opljačkali europski kolonizatori. Bavila sam se strateškom litigacijom u području azila, istraživanjem sustava nadzora, plesom, pišem poeziju I prozu, podučavam jedrenje I organiziram aktivistička okupljanja. Ovdje sam jer vjerujem u kolektivnu solidarnost I otpor mašini smrti - zaključila je naša sugovornica.