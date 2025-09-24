Dronovi napali Gretu Thunberg i flotilu slobode na putu za Gazu

Propalestinski aktivisti iz flotile koja je na putu prema Pojasu Gaze rekli su da su u noći na srijedu bili meta napada "nekoliko dronova" na pučini kod Grčke.

Brodovi flotile žele dopremiti u Gazu humanitarnu pomoć i "probiti izraelsku blokadu", nakon dva pokušaja u lipnju i srpnju koje je Izrael spriječio.

Foto: Jihed Abidellaoui

Flotila je već bila meta napada dronovima na pučini kod Tunisa 9. rujna.

Novi napad dogodio se u noći na srijedu dok su plovili jugozapadno od Krete, naveli su dužnosnici.

"Nekoliko dronova, neidentificirani objekti, ometene komunikacije i eksplozije koje su se čule s nekoliko brodova", napisala je u priopćenju flotila pod nazivom Global Sumud Flotilla. "Trenutačno izravno svjedočimo tim psihološkim operacijama, ali nećemo se dati zastrašiti."

Po njemačkoj aktivistici za ljudska prava Yasemini Acar, napadnuto je pet brodova i prebrojano "15 do 16 dronova".

Video snimka objavljena na službenoj stranici flotile pokazuje eksploziju za koju se tvrdi da je snimljena s jednog od brodova flotile pod nazivom Spectre u 0,43 sati u srijedu po srednjoeuropskom vremenu.

"Nemamo oružje. Nismo nikakva prijetnja ni za koga", rekla je Acar u videu objavljenom na Instagramu, istaknuvši da flotila prevozi samo humanitarnu pomoć.

Poljski zastupnik Franek Sterczewski objavio je na X-u da se dogodilo 13 napada na deset brodova, uključujući brod na kojem se nalazi, te da su tri broda oštećena.

Po grčkoj obalnoj straži, ophodni brod Frontexa približio se jednom od brodova, ali nije vidio štetu. Nije mogao reći je li se navodni incident dogodio u međunarodnim vodama ili ne.

Flotila, koja je krenula na put početkom mjeseca iz Barcelone, bila je metom već dva napada dronovima kada je bila usidrena ispred Tunisa. Čini je 51 brod. U njoj sudjeluju aktivisti iz 45 zemalja, među kojima i švedska ekološka aktivistkinja Greta Thunberg.

Izrael je u ponedjeljak poručio da neće dopustiti da flotila stigne do Gaze u kojoj se ratuje, predloživši da pristane u Ashkelonu, sjevernije od palestinske enklave.

Izrael je već blokirao dvije flotile koje su namjeravale morem stići od Gaze, u lipnju i srpnju.