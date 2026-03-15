VIDEO Jeleni i košute prošetali Šestinskim dolom: 'Baš su lijepi'

U Šestinskom dolu prolaznike je u nedjeljno poslijepodne oduševio prizor nekoliko jelena koji kao da su iskoristili lijepo vrijeme i izašli u šetnju. Snimke nam je poslao naš čitatelj te nam rekao kako je ovo prvi put da ih vidi da danju tuda prolaze.

- Lijepo je vrijeme, nema još hrane po šumi, možda im ljudi nešto ostavljaju. Tu ima dosta kuća, a ovo je prvi put da ih vidim po danu, inače ih po noći uvijek ima.

Srne u Zagrebu | Video: 24sata

Tu je cesta po kojoj se redovito vozi. Znači, safari u Šestinskom dolu - govori nam naš čitatelj koji se, kako se čuje na snimci, našalio da su "baš lijepi, baš za gulaš".

Jeleni na tom području Zagreba nisu rijetka pojava. Znaju iznenada iskočiti iz zelenih okrajaka šume. Zastanu nasred ceste, podignu glavu i promatraju prolaznike dugim mirnim pogledom, bez straha, bez žurbe.

Skupine, kažu mještani, znaju imati i do sedam jedinki. Prizori su to koji se pamte. Osobito kad se među smeđim siluetama pojavi i rijetka, gotovo nestvarna, albino košuta, poput bijele sjene u sumraku.

Najčešće ih viđaju na križanju Šestinskog dola i Prevoja. Ni automobili, ni ljudi, pa čak ni veliki gradski autobusi koji tutnje cestom, ne remete njihov spokoj. Kao da su prihvatili ritam grada, ali zadržali divlju eleganciju planine.