NEVJEROJATNO

DRAMATIČNA SNIMKA Divljak na A1 vozio krivim smjerom, skoro se zabio ravno u kombi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMATIČNA SNIMKA Divljak na A1 vozio krivim smjerom, skoro se zabio ravno u kombi
1
Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Prometne zgode i nezgode objavile su snimku na kojoj vozač dolazi iz suprotnog smjera, a kombi se u zadnji čas sklanja i izbjegava sudar.

Nesvakidašnja i krajnje opasna situacija dogodila se danas na autocesti A1  na izlazu kod Karlovca. Čitatelj stranice Prometne zgode i nezgode poslao im je snimku automobila koji je vozio u suprotnom smjeru.

I dok je čitatelj u automobilu vozio u desnoj traci, iznenada je u lijevoj traci dolazio drugi automobil, iz suprotnog smjera. 

Izbjegnut frontalni sudar 00:18
Izbjegnut frontalni sudar | Video: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Na snimci se vidi kako kombi u lijevom traku u zadnji čas skreće i izbjegava frontalni sudar s automobilom.

- Izgleda da je zbog takvih dobro postaviti još i plastične stupiće odmah od odvajanja da nemre nagaziti kontra smjer - napisao je jedan ispod snimke.

JEDAN MRTAV Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

- Samo trajno oduzimanje vozačke je rješenje za ovakav prekršaj.

- Svaki dan s posla tuda prolazim i već dva puta mi se dogodila gotovo ista situacija.

- Bože moj, pa što je s tim vozačima?

OSTALO

