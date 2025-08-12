Prometne zgode i nezgode objavile su snimku na kojoj vozač dolazi iz suprotnog smjera, a kombi se u zadnji čas sklanja i izbjegava sudar.
DRAMATIČNA SNIMKA Divljak na A1 vozio krivim smjerom, skoro se zabio ravno u kombi
Nesvakidašnja i krajnje opasna situacija dogodila se danas na autocesti A1 na izlazu kod Karlovca. Čitatelj stranice Prometne zgode i nezgode poslao im je snimku automobila koji je vozio u suprotnom smjeru.
I dok je čitatelj u automobilu vozio u desnoj traci, iznenada je u lijevoj traci dolazio drugi automobil, iz suprotnog smjera.
Na snimci se vidi kako kombi u lijevom traku u zadnji čas skreće i izbjegava frontalni sudar s automobilom.
- Izgleda da je zbog takvih dobro postaviti još i plastične stupiće odmah od odvajanja da nemre nagaziti kontra smjer - napisao je jedan ispod snimke.
- Samo trajno oduzimanje vozačke je rješenje za ovakav prekršaj.
- Svaki dan s posla tuda prolazim i već dva puta mi se dogodila gotovo ista situacija.
- Bože moj, pa što je s tim vozačima?
