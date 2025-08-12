DRAMATIČNA SNIMKA Divljak na A1 vozio krivim smjerom, skoro se zabio ravno u kombi

Nesvakidašnja i krajnje opasna situacija dogodila se danas na autocesti A1 na izlazu kod Karlovca. Čitatelj stranice Prometne zgode i nezgode poslao im je snimku automobila koji je vozio u suprotnom smjeru.

I dok je čitatelj u automobilu vozio u desnoj traci, iznenada je u lijevoj traci dolazio drugi automobil, iz suprotnog smjera.

Pokretanje videa... 00:18 Izbjegnut frontalni sudar | Video: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Na snimci se vidi kako kombi u lijevom traku u zadnji čas skreće i izbjegava frontalni sudar s automobilom.

- Izgleda da je zbog takvih dobro postaviti još i plastične stupiće odmah od odvajanja da nemre nagaziti kontra smjer - napisao je jedan ispod snimke.

- Samo trajno oduzimanje vozačke je rješenje za ovakav prekršaj.

- Svaki dan s posla tuda prolazim i već dva puta mi se dogodila gotovo ista situacija.

- Bože moj, pa što je s tim vozačima?