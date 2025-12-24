Obavijesti

VIDEO Kaos i sudari na A1, A6: 'Godišnje okupljanje ljubitelja ljetnih guma. Nevjerojatni su!'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Čitatelj 24sata

Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme, rekli su iz HAK-a

Prometne poteškoće i nesreće na hrvatskim cestama, a prema upozorenjima i svjedočanstvima vozača, jedan od glavnih problema je vožnja bez propisane zimske opreme. Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je o više izvanrednih situacija koje su usporile promet. Na autocesti A1, na 82. kilometru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, zabilježeno je vozilo u kvaru. Promet se na tom dijelu odvija po dvije prometne trake, ali uz ograničenje brzine od svega 40 kilometara na sat. 

- Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme - opisao nam je zgroženi čitatelj.

Prometna nesreća u Gorskom kotaru | Video: čitatelj/24sata

Dodatne poteškoće zabilježene su i na autocesti A6, gdje je na ulazu u tunel Sleme u smjeru Zagreba došlo do prometne nesreće. I ondje se promet odvija po dvije trake, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Još jedan kvar na vozilu zabilježen je na autocesti A6, na 49. kilometru između čvorova Vrata i Delnice u smjeru Zagreba, gdje je promet također ograničen i odvija se uz smanjenu brzinu od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.

HAK: Magla ponegdje smanjuje vidljivost, a zbog niskih temperatura moguća je poledica

Situaciju dodatno zabrinjava ponašanje dijela vozača, na što upozoravaju i čitatelji.

- Voze prebrzo, pretiču jedni druge, a ceste su u lošem stanju - rekao nam je čitatelj.

OSTALO

