Iz PU sisačko-moslavačke su nam potvrdili kako je u prometnoj nesreći sudjelovalo četiri automobila te da je nastala materijalna šteta
KILOMETARSKA KOLONA
VIDEO Kaos na A3: Sudarila se četiri automobila kraj Popovače
Na autocesti A3, izumeđu čvorova Križ i Popovača, u smjeru Lipovca sudarila su se četiri automobila. Iz PU sisačko-moslavačke su nam potvrdili kako je nastala materijalna šteta. Čitateljica koja je poslala snimku prometne nesreće rekla je kako je nastala velika kolona.
- Na videu se vide tek tri automobila, no sudarilo ih se više. Zbog prometne je nastala velika kolona - rekla nam je.
HAK je na svojim stranicama napisao kako je kolona dva kilometara.
- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača, na 82. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 2 km - priopćili su iz HAK-a.
