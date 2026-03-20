VIDEO Kaos na A3: Sudarila se četiri automobila kraj Popovače

Na autocesti A3, izumeđu čvorova Križ i Popovača, u smjeru Lipovca sudarila su se četiri automobila. Iz PU sisačko-moslavačke su nam potvrdili kako je nastala materijalna šteta. Čitateljica koja je poslala snimku prometne nesreće rekla je kako je nastala velika kolona.

- Na videu se vide tek tri automobila, no sudarilo ih se više. Zbog prometne je nastala velika kolona - rekla nam je.

HAK je na svojim stranicama napisao kako je kolona dva kilometara.

- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača, na 82. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 2 km - priopćili su iz HAK-a.