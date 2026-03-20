Obavijesti

News

Komentari 0
KILOMETARSKA KOLONA

VIDEO Kaos na A3: Sudarila se četiri automobila kraj Popovače

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos na A3: Sudarila se četiri automobila kraj Popovače
3
Foto: Čitatelj 24sata

Iz PU sisačko-moslavačke su nam potvrdili kako je u prometnoj nesreći sudjelovalo četiri automobila te da je nastala materijalna šteta

Na autocesti A3, izumeđu čvorova Križ i Popovača, u smjeru Lipovca sudarila su se četiri automobila. Iz PU sisačko-moslavačke su nam potvrdili kako je nastala materijalna šteta. Čitateljica koja je poslala snimku prometne nesreće rekla je kako je nastala velika kolona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća na autocesti A3 00:26
Prometna nesreća na autocesti A3 | Video: čitatelj/24sata

- Na videu se vide tek tri automobila, no sudarilo ih se više. Zbog prometne je nastala velika kolona - rekla nam je.

HAK je na svojim stranicama napisao kako je kolona dva kilometara.

Preminula žena (71) na koju je u Belišću naletio pijani vozač: Nije joj pomogao nakon nesreće...

- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača, na 82. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 2 km - priopćili su iz HAK-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026