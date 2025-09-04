Obavijesti

NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Kaos na Branimirovoj u Zagrebu: Sudarilo se pet vozila

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Čak pet vozila sudarilo se na Branimirovoj ulici u Zagrebu. Srećom, u prometnoj nesreći nema ozlijeđenih već je nastala materijalna šteta. Od čitatelja doznajemo kako se zbog automobila koji su sudjelovali u prometnoj nesreći, neko vrijeme nije moglo proći prema Sesvetama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sudar u Zagrebu 00:22
Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- To su bili povremeni zastoji, automobili su bili na više mjesta i nije ih se moglo obići. Došla je i hitna, ali mislim da nema ozlijeđenih - ispričao nam je čitatelj. 

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dojavu zaprimili u četvrtak oko 18 sati.

- U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih, nastala je materijalna šteta. Detalji će se znati nakon policijskog očevida - rekli su nam.

