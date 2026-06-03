VIDEO Kaos na širem području Splita: 'BMW je ostao zarobljen u vodi, vozimo se 20 na sat'

Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je danas i šire splitsko područje. Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i krajnje usporen.

Posebno je kritično na samom ulazu u Split iz smjera Stobreča, gdje se kolone jedva pomiču, a vozači javljaju kako voze brzinom od svega 20 kilometara na sat.

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Pokretanje videa... VIDEO Poplavljene ceste u Splitu | Video: čitatelj/24sata

- Pada već gotovo dva sata. Ne može se voziti jer su ulice potpuno poplavljene, a kiša toliko jako pada da ne vidimo ništa pred sobom - govori nam čitatelj. Drugi nam pak govori da je jedan auto marke BMW ostao zarobljen.

- Čeka se na ulazu u Split, voda je izbila šahtove, a BMW je zarobljen - govori nam čitateljica.

Policija upozorava

Iz splitsko- dalmatinske javljaju kako su kolnici mokri i skliski te se vozačima savjetuje da brzinu kretanja i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti te odronu na Staroj kliškoj cesti.

- Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, kao i pojava odrona. Nadležne službe nalaze se na terenu te poduzimaju mjere sanacije. Pozivamo građane i sve sudionike u prometu na dodatan oprez - javljaju iz policije.