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POLICIJA UPOZORAVA

VIDEO Kaos na širem području Splita: 'BMW je ostao zarobljen u vodi, vozimo se 20 na sat'

Piše Marta Divjak,
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VIDEO Kaos na širem području Splita: 'BMW je ostao zarobljen u vodi, vozimo se 20 na sat'
Foto: čitatelji 24sata

Pada već gotovo dva sata. Ne može se voziti jer su ulice potpuno poplavljene, a kiša toliko jako pada da ne vidimo ništa pred sobom, govori nam čitatelj

Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je danas i šire splitsko područje. Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i krajnje usporen.

Split: Prometni kolaps zbog kiše
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Foto: Čitatelj 24sata

Posebno je kritično na samom ulazu u Split iz smjera Stobreča, gdje se kolone jedva pomiču, a vozači javljaju kako voze brzinom od svega 20 kilometara na sat.

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Poplavljene ceste u Splitu VIDEO
Poplavljene ceste u Splitu | Video: čitatelj/24sata

- Pada već gotovo dva sata. Ne može se voziti jer su ulice potpuno poplavljene, a kiša toliko jako pada da ne vidimo ništa pred sobom - govori nam čitatelj. Drugi nam pak govori da je jedan auto marke BMW ostao zarobljen.

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- Čeka se na ulazu u Split, voda je izbila šahtove, a BMW je zarobljen - govori nam čitateljica.

Policija upozorava

Iz splitsko- dalmatinske javljaju kako su kolnici mokri i skliski te se vozačima savjetuje da brzinu kretanja i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti te odronu na Staroj kliškoj cesti.

- Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, kao i pojava odrona. Nadležne službe nalaze se na terenu te poduzimaju mjere sanacije. Pozivamo građane i sve sudionike u prometu na dodatan oprez - javljaju iz policije.

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