VIDEO KAOS Pao pantograf na tramvaju na zagrebačkom Trgu. Promet prekinut u oba smjera

Tramvaj je ostao bez struje, svi tramvaji stoje. Promet je obustavljen, nastao je kolaps, ispričao nam je čitatelj koji se u četvrtak u 10.20 sati našao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Došlo je do tramvajskog zastoja zbog oštećenja pantografa na tramvaju, priopćio je ZET. Kako nam javljaju čitatelji, nastao je prometni kolaps.

- Ne voze tramvaji u oba smjera. Kaos je na Trgu - dodao je drugi.

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Pokretanje videa... VIDEO Kvar na zagrebačkom tramvaju | Video: čitatelj/24sata

- Servisna ekipa je na terenu te se uskoro očekuje normalizacija prometa - rekao nam je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.

Linije 6, 11, 12, 14 i 17 preusmjereni su preko Vodnikove i Glavnog kolodvora na svoje uobičajene trase.

U 10.20 sati zbog oštećenja pantografa na tramvaju obustavljen je tramvajski promet na raskrižju Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića. Tramvajske linije 6, 11, 12, 14 i 17 prometuju preusmjereno preko Vodnikove ulice i Glavnog kolodvora te se potom vraćaju na svoje uobičajene trase, objavio je ZET.