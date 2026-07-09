Došlo je do tramvajskog zastoja zbog oštećenja pantografa na tramvaju, priopćio je ZET. Kako nam javljaju čitatelji, nastao je prometni kolaps
VIDEO KAOS Pao pantograf na tramvaju na zagrebačkom Trgu. Promet prekinut u oba smjera
Tramvaj je ostao bez struje, svi tramvaji stoje. Promet je obustavljen, nastao je kolaps, ispričao nam je čitatelj koji se u četvrtak u 10.20 sati našao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Došlo je do tramvajskog zastoja zbog oštećenja pantografa na tramvaju, priopćio je ZET. Kako nam javljaju čitatelji, nastao je prometni kolaps.
- Ne voze tramvaji u oba smjera. Kaos je na Trgu - dodao je drugi.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Servisna ekipa je na terenu te se uskoro očekuje normalizacija prometa - rekao nam je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.
Linije 6, 11, 12, 14 i 17 preusmjereni su preko Vodnikove i Glavnog kolodvora na svoje uobičajene trase.
U 10.20 sati zbog oštećenja pantografa na tramvaju obustavljen je tramvajski promet na raskrižju Praške ulice i Trga bana Josipa Jelačića. Tramvajske linije 6, 11, 12, 14 i 17 prometuju preusmjereno preko Vodnikove ulice i Glavnog kolodvora te se potom vraćaju na svoje uobičajene trase, objavio je ZET.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+