Obavijesti

News

Komentari 4
INCIDENT UOČI UTAKMICE

VIDEO Kaos pred Opus Arenom, uhitili navijača Osijeka. 'Armadi je htio razbiti kombi, psovali su'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos pred Opus Arenom, uhitili navijača Osijeka. 'Armadi je htio razbiti kombi, psovali su'
1
Foto: Čitatelj 24sata

Članovi Armade došli su u kombiju i izvikivali su različite psovke, a do kombija je onda došao jedan navijač Osijeka i tu je krenulo nekakvo naguravanje, govori nam čitatelj

Admiral

Osijek je od 15 sati u nedjelju odmjerio snage s Rijekom u Opus Areni u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a, a uoči same utakmice došlo je do jednog incidenta s navijačima. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kaos pred Opus Arenom 00:22
Kaos pred Opus Arenom | Video: 24sata Video

- Članovi Armade došli su u kombiju i izvikivali su različite psovke, a do kombija je onda došao jedan navijač Osijeka i tu je krenulo nekakvo naguravanje pa je intervenirala policija - kaže nam čitatelj koji je poslao snimku.

POGLEDAJTE VIDEO Osijek - Rijeka 1-0: Sopić prvi put pobijedio, šok za prvaka!
Osijek - Rijeka 1-0: Sopić prvi put pobijedio, šok za prvaka!

Na njoj se vidi hrpa policije. Kraj policijskog kombija, kako se čini prema snimci, privodili su jednog čovjeka.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz PU osječko-baranjske rekli su nam kako u pitanju nije bio nikakav fizički obračun, već je jedan navijač Osijeka razbio kombi, nakon čega je uhićen i u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
(NE)PLAĆANJE POREZA

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
AMERIČKI PLAN

SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima

NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'
SKANDAL U GRAČACU

Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Izjave o tzv. Republici Srpskoj Krajini i 'srpskim zemljama' koje je gradonačelnik Banja Luke izgovorio u Gračacu izazvale su žestoke reakcije. Traži se i zabrana ulaska u RH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026