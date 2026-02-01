VIDEO Kaos pred Opus Arenom, uhitili navijača Osijeka. 'Armadi je htio razbiti kombi, psovali su'

Osijek je od 15 sati u nedjelju odmjerio snage s Rijekom u Opus Areni u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a, a uoči same utakmice došlo je do jednog incidenta s navijačima.

- Članovi Armade došli su u kombiju i izvikivali su različite psovke, a do kombija je onda došao jedan navijač Osijeka i tu je krenulo nekakvo naguravanje pa je intervenirala policija - kaže nam čitatelj koji je poslao snimku.

Na njoj se vidi hrpa policije. Kraj policijskog kombija, kako se čini prema snimci, privodili su jednog čovjeka.

Iz PU osječko-baranjske rekli su nam kako u pitanju nije bio nikakav fizički obračun, već je jedan navijač Osijeka razbio kombi, nakon čega je uhićen i u tijeku je kriminalističko istraživanje.