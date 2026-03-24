Trump u Iran šalje elitnu vojnu jedinicu: 'Spremni su za napad bilo gdje u svijetu za 18 sati'

Pentagon je naredio slanje oko tri tisuće vojnika iz elitne 82. zračnodesantne divizije na Bliski istok, potvrdila su dva neimenovana dužnosnika. Rat SAD-a i Izraela protiv Irana ulazi u četvrti tjedan, a američki predsjednik Donald Trump pod sve većim pritiskom traži načine kako prisiliti Teheran na otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončati sukob pod svojim uvjetima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 'Pregovaramo s bombama', Trump: 'Iran i Katar su vrlo blizu, možete pješice prijeći granicu'

Postrojbe koje se upućuju na Bliski istok dio su takozvanih 'Snaga za brzi odgovor' (Immediate Response Force), stacioniranih u Fort Braggu u Sjevernoj Karolini, a poznate su po sposobnosti raspoređivanja bilo gdje u svijetu u roku od 18 sati. Uz borbenu brigadu, na teren je upućen i zapovjednik divizije s osobljem, što sugerira mogućnost složenijih i dugotrajnijih operacija. Sjedinjene Američke Države već imaju oko 50.000 vojnika u regiji, a ovo pojačanje, prvo takve vrste od početka rata, signalizira potencijal za značajnu eskalaciju sukoba.

Glavni prioritet Trumpove administracije je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, vitalne pomorske rute kroz koju prolazi petina svjetske nafte. Od početka sukoba, Iran je praktički zatvorio tjesnac za brodove povezane sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima, što je izazvalo kaos na energetskim tržištima i podiglo cijenu sirove nafte Brent iznad 100 dolara po barelu. Stotine tankera i teretnih brodova trenutno je zarobljeno u Perzijskom zaljevu. Sve dok je tjesnac zatvoren, Trump ne može proglasiti pobjedu, što stvara ogroman pritisak na Bijelu kuću.

Slanje kopnenih snaga otvara niz novih vojnih opcija, a prema pisanju portala Axios, jedna od onih koje se u Washingtonu najozbiljnije razmatraju je zauzimanje iranskog otoka Harg. Riječ je o strateškoj lokaciji preko koje Iran izvozi 90 posto svoje sirove nafte. Izvori iz administracije navode da bi takva operacija "uhvatila Irance za jaja" i dala Washingtonu snažnu pregovaračku polugu. Međutim, takav potez nosio bi i ogroman rizik, jer bi američke vojnike izravno izložio vatri.

Dok Pentagon priprema pojačanja, Trump šalje zbunjujuće signale. U utorak je objavio da odgađa prijetnje napadima na iranske elektrane zbog "produktivnih razgovora" o mirovnom sporazumu, što je Teheran odmah demantirao. Istovremeno je novinarima izjavio kako "ne postavlja trupe nigdje", iako je dodao da to ne bi ni otkrio da planira. S druge strane, Iran je poručio da će se boriti "do konačne pobjede" i da neće pristati na ustupke. Kineski ministar vanjskih poslova pozvao je obje strane na hitan dijalog, ističući kako je "razgovor uvijek bolji" od borbe.