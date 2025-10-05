Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, priskočile su i kolege, govori nam ribolovac...
VIDEO 'Išli smo u lov na šarane, a onda je zagrizla ova grdosija! Dva sata smo se borili s njom'
Borba je trajala gotovo dva sata. Tri štapa, tri uporna ribolovca, i jedan tvrdoglavi som koji se nije dao, ispričao nam je Slaven koji je jučer u Velikom Grđevcu ulovio soma teškog 59 kilograma i dugačkog 210 centimetara.
- Cilj nam je bio šaran, ali sudbina je imala drugačije planove. U ribolov sam krenuo pripremljen kao i uvijek, sa sobom nosim jaki štap jer dobro znam da u tim vodama vrebaju i prave grdosije - ispričao nam je Slaven.
Dodaje kako je cijelo vrijeme bio skoncentriran na šarana, no za štap mu je zapeo som.
- Nije ni znao da je već bio uboden. Ubrzo je počela prava borba. Brzo sam prebacio teški štap preko njega, a kolege su uskočile dodatno smo ga zahaklali još jednim štapom - prepričava nam ovaj ribolovac.
Dodaje kako mu je pomoć dao kolega Stipe koji je ušao u vodu i uhvatio soma golim rukama za usta.
- Uz pomoć cijele ekipe, uspjeli smo ga konačno izvući na obalu. Ovo nije bio običan ulov. Ovo je bila prava avantura, timski rad, strast i adrenalin koji samo pravi ribolovci mogu razumjeti - zaključio je.
