VIDEO Krijumčar migranata ide u istražni zatvor da ne pobjegne u BiH. Traje potraga u Savi

Nakon ispitivanja na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu, 23-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine, osumnjičenom za krijumčarenje migranata koje je završilo prevrtanjem čamca i smrću troje ljudi, određen je istražni zatvor. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva, ali samo djelomično, smatrajući da je ključni razlog za zadržavanje osumnjičenika opasnost od bijega.

Glavni razlog zbog kojeg 23-godišnjak ostaje iza rešetaka jest bojazan da bi, ako ga se pusti na slobodu, mogao pobjeći iz Hrvatske i tako postati nedostupan pravosuđu. Kako je pojasnio Vedran Pavelić, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Slavonskom Brodu, ta je opasnost realna.

​- Istražni zatvor im je određen jer sudac istrage smatra da postoji opasnost da će okrivljenik pobjeći, s obzirom da je državljanin Bosne i Hercegovine gdje i prebiva - izjavio je sudac Pavelić.

Tražili su da se istražni zatvor odredi po još jednoj osnovi, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Smatrali su da bi 23-godišnjak, ako se nađe na slobodi, mogao nastaviti s istim ilegalnim aktivnostima.

Međutim, sudac istrage nije se složio s tom procjenom.

​- Inače, državno odvjetništvo predložilo je istražni zatvor i zbog osnova da će okrivljenik ponoviti kazneno djelo. Međutim, sudac istrage taj dio nije prihvatio te mu je, kako je sam rekao, istražni zatvor odredio samo zbog toga što postoji opasnost od bijega - potvrdio je Pavelić.

Mladića se tereti za dva teška kaznena djela: protuzakonito ulaženje i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje mu prijete višegodišnje zatvorske kazne. Upravo zbog kvalificiranog oblika djela, jer je došlo do smrti triju osoba, prijeti mu kazna zatvora od tri do 12 godina.