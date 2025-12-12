Obavijesti

News

Komentari 16
PRIJETI MU VIŠEGODIŠNJA KAZNA

VIDEO Krijumčar migranata ide u istražni zatvor da ne pobjegne u BiH. Traje potraga u Savi

Piše Ivan Hruškovec, Franjo Lepan,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Krijumčar migranata ide u istražni zatvor da ne pobjegne u BiH. Traje potraga u Savi
6

Nastavila se potraga za još jednim nestalim migrantom u Savi kod Slavonskog Broda, a određen je i istražni zatvor mladiću iz BiH zbog straha da bi mogao pobjeći tamo

Nakon ispitivanja na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu, 23-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine, osumnjičenom za krijumčarenje migranata koje je završilo prevrtanjem čamca i smrću troje ljudi, određen je istražni zatvor. Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva, ali samo djelomično, smatrajući da je ključni razlog za zadržavanje osumnjičenika opasnost od bijega.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Vedran Pavelić 01:40
Vedran Pavelić | Video: Franjo Lepan/24sata

Glavni razlog zbog kojeg 23-godišnjak ostaje iza rešetaka jest bojazan da bi, ako ga se pusti na slobodu, mogao pobjeći iz Hrvatske i tako postati nedostupan pravosuđu. Kako je pojasnio Vedran Pavelić, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Slavonskom Brodu, ta je opasnost realna.

OZLIJEĐENI IZLAZE IZ BOLNICE Tragaju za još jednim nestalim u Savi, krijumčara migranata su danas doveli pred suca istrage
Tragaju za još jednim nestalim u Savi, krijumčara migranata su danas doveli pred suca istrage

​- Istražni zatvor im je određen jer sudac istrage smatra da postoji opasnost da će okrivljenik pobjeći, s obzirom da je državljanin Bosne i Hercegovine gdje i prebiva - izjavio je sudac Pavelić.

Tražili su da se istražni zatvor odredi po još jednoj osnovi, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Smatrali su da bi 23-godišnjak, ako se nađe na slobodi, mogao nastaviti s istim ilegalnim aktivnostima.

Međutim, sudac istrage nije se složio s tom procjenom.

KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ Kako je to moguće? Stvarnost nam je još tjeskobnija od filma o utapanju migranata 2006.
Kako je to moguće? Stvarnost nam je još tjeskobnija od filma o utapanju migranata 2006.

​- Inače, državno odvjetništvo predložilo je istražni zatvor i zbog osnova da će okrivljenik ponoviti kazneno djelo. Međutim, sudac istrage taj dio nije prihvatio te mu je, kako je sam rekao, istražni zatvor odredio samo zbog toga što postoji opasnost od bijega - potvrdio je Pavelić.

Mladića se tereti za dva teška kaznena djela: protuzakonito ulaženje i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, za koje mu prijete višegodišnje zatvorske kazne. Upravo zbog kvalificiranog oblika djela, jer je došlo do smrti triju osoba, prijeti mu kazna zatvora od tri do 12 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi
Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'
KAD ZASTUPNICI PARKIRAJU

Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'

Činjenica jest da sam nekoliko puta tamo parkirao i to kad sam bio u najgoroj žurbi, kazao nam je saborski zastupnik Možemo!.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025