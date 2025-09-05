Obavijesti

PALA BANDA

VIDEO Lažni policajci ženi oteli 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci iz Lučkog...

Foto: Pixsell/canva

Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca starosti 25, 29, 29 i 37 godina zbog sumnje da su pet puta uspjeli prevariti građane te da su krivotvorili policijske značke.

Video: PU Zagrebačka

- Osumnjičene osobe, koje se znaju od ranije, su prvo putem mobitela pozivali osobe starije životne dobi te su im se u razgovoru lažno predstavljali kao policijski službenik koji provodi istragu protiv zaposlenica banaka. Zbog toga, dalje su navodili da policijski službenik treba doći kod pozivane osobe i provjeriti novac koji posjeduje odnosno provjeriti da li je krivotvoren te će im nakon provjere zamijeniti krivotvoreni novac za pravi - naveli su iz policije.

Kada bi uspjeli uvjeriti pozivanu osobu da se doista radi o policajcima i da pozivane osobe kod sebe imaju novac, tada je za vrijeme razgovora na adresu te osobe dolazio drugi počinitelj koji bi se također lažno predstavio kao policijski službenik i pod izgovorom da mora provjeriti novac u vozilu, odnio bi novac sa sobom i ne bi se više vratio. Kad bi se domogli novca,  međusobno su ga podijelili.

- Nakon što je utvrđen identitet osumnjičenih osoba, utvrđeno je kako su dvije osobe koje su obuhvaćene ovom istragom sudjelovale u počinjenju istih ovakvih kaznenih djela tijekom 2022. kada su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uhitili i podnijeli prijavu protiv više od 20 osoba zbog počinjenja preko 80 kaznenih djela prijevara, počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja. - pišu iz policije.

Naime, do pomaka u istrazi došlo je u četvrtak 4. rujna kad su prevaranti oko 14.15 sati nazvali 80-godišnjakinju i rekli da su policijski službenici koji provode istragu i trebaju provjeriti novac koji oštećena posjeduje. Oteli su joj čak 20.000 eura. 

Upravo tada osumnjičeni 25-godišnjak i 29-godišnjak zatečeni su pored vozila kojim su se koristili te su zbog pružanja aktivnog otpora uz uporabu sredstava prisile - tjelesne snage uhićeni. Prilikom uhićenja, u vozilu i kod osumnjičenih, pronađen je otuđeni novac u iznosu od 20.000 eura. Na adresi stanovanja oštećene na području Peščenice, uhićeni je trećeosumnjičeni 29-godišnjak, dok je četvrtoosumnjičeni 37-godišnjak trenutno u bijegu i za njim se traga.

Foto: PU zagrebačka



- Tijekom dana na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu provedene su dokazne radnje pretrage više domova i drugih prostorija i pokretnih stvari - osobnih automobila kojom prilikom je pronađen novac, više mobitela, odjeća koju su počinitelji koristili tijekom počinjenja kaznenog djela, policijske značke nalik na prave, ali i vatreno oružje, pištolj marke Crvena Zastava s pripadajućim streljivom te 234.5 grama biljne materije konoplje tipa droga i 196 komada prozirnih paketića koji služe za pakiranje navedene biljne materije u manje količine i daljnju preprodaju kupcima - pišu iz policije i dodali kako su drugima krali i sebi montirali registarske pločice.

Ukupna materijalna šteta iznosi oko 23.270 eura, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Cijelo istraživanje se nastavlja, jer postoji sumnja da su prevarili još ljudi.

