Zasad su uhićena tri prevaranta, a za četvrtim tragaju. Osim novca, zaplijenili su im, više mobitela, odjeću, policijske značke nalik na prave, ali i pištolj te drogu i opremu za preprodaju konoplje
VIDEO Lažni policajci ženi oteli 20.000 eura, kod auta su ih dočekali specijalci iz Lučkog...
Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca starosti 25, 29, 29 i 37 godina zbog sumnje da su pet puta uspjeli prevariti građane te da su krivotvorili policijske značke.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Osumnjičene osobe, koje se znaju od ranije, su prvo putem mobitela pozivali osobe starije životne dobi te su im se u razgovoru lažno predstavljali kao policijski službenik koji provodi istragu protiv zaposlenica banaka. Zbog toga, dalje su navodili da policijski službenik treba doći kod pozivane osobe i provjeriti novac koji posjeduje odnosno provjeriti da li je krivotvoren te će im nakon provjere zamijeniti krivotvoreni novac za pravi - naveli su iz policije.
Kada bi uspjeli uvjeriti pozivanu osobu da se doista radi o policajcima i da pozivane osobe kod sebe imaju novac, tada je za vrijeme razgovora na adresu te osobe dolazio drugi počinitelj koji bi se također lažno predstavio kao policijski službenik i pod izgovorom da mora provjeriti novac u vozilu, odnio bi novac sa sobom i ne bi se više vratio. Kad bi se domogli novca, međusobno su ga podijelili.
- Nakon što je utvrđen identitet osumnjičenih osoba, utvrđeno je kako su dvije osobe koje su obuhvaćene ovom istragom sudjelovale u počinjenju istih ovakvih kaznenih djela tijekom 2022. kada su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uhitili i podnijeli prijavu protiv više od 20 osoba zbog počinjenja preko 80 kaznenih djela prijevara, počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja. - pišu iz policije.
Naime, do pomaka u istrazi došlo je u četvrtak 4. rujna kad su prevaranti oko 14.15 sati nazvali 80-godišnjakinju i rekli da su policijski službenici koji provode istragu i trebaju provjeriti novac koji oštećena posjeduje. Oteli su joj čak 20.000 eura.
Upravo tada osumnjičeni 25-godišnjak i 29-godišnjak zatečeni su pored vozila kojim su se koristili te su zbog pružanja aktivnog otpora uz uporabu sredstava prisile - tjelesne snage uhićeni. Prilikom uhićenja, u vozilu i kod osumnjičenih, pronađen je otuđeni novac u iznosu od 20.000 eura. Na adresi stanovanja oštećene na području Peščenice, uhićeni je trećeosumnjičeni 29-godišnjak, dok je četvrtoosumnjičeni 37-godišnjak trenutno u bijegu i za njim se traga.
- Tijekom dana na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu provedene su dokazne radnje pretrage više domova i drugih prostorija i pokretnih stvari - osobnih automobila kojom prilikom je pronađen novac, više mobitela, odjeća koju su počinitelji koristili tijekom počinjenja kaznenog djela, policijske značke nalik na prave, ali i vatreno oružje, pištolj marke Crvena Zastava s pripadajućim streljivom te 234.5 grama biljne materije konoplje tipa droga i 196 komada prozirnih paketića koji služe za pakiranje navedene biljne materije u manje količine i daljnju preprodaju kupcima - pišu iz policije i dodali kako su drugima krali i sebi montirali registarske pločice.
Ukupna materijalna šteta iznosi oko 23.270 eura, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Cijelo istraživanje se nastavlja, jer postoji sumnja da su prevarili još ljudi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+