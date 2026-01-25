Obavijesti

News

Komentari 3
SMRZNULI SE I U TEKSASU

VIDEO Ledeni val paralizirao je SAD: Brutalni minusi, rekordni snijeg i tisuće otkazanih letova

Piše HINA.,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Ledeni val paralizirao je SAD: Brutalni minusi, rekordni snijeg i tisuće otkazanih letova
9
Foto: LAWRENCE BRYANT/REUTERS

Ukupno je 20 saveznih država, kao i glavni grad SAD-a, Washington, D.C., proglasilo izvanredno stanje. Više od 9500 letova prema i iz Sjedinjenih Država otkazano je u nedjelju, a u subotu više od 4000

Admiral

Velika zimska oluja zahvatila je sjeveroistok Sjedinjenih Država u nedjelju, nakon što je već donijela obilni snijeg u središnje regije zemlje, uslijed koje su milijuni Amerikanaca u riziku od nestanka struje i pogođeni poremećajima u prometu zbog ledenih temperatura.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Polarni val u SAD-u 01:02
Polarni val u SAD-u | Video: Reuters

Mnoge trgovine ostale su bez zaliha zbog najavljenog snijega i nakupljanja leda s mjestimično potencijalno "katastrofalnim" posljedicama, prema prognozi Nacionalne meteorološke službe (NWS), na području od ravnica na jugu do atlantske obale.

Ukupno je 20 saveznih država, kao i glavni grad SAD-a, Washington, D.C., proglasilo izvanredno stanje.

OČEKUJU UDAR FOTO Kaos u SAD-u: Masovno otkazani letovi, dućani prazni - stiže razorna zimska oluja
FOTO Kaos u SAD-u: Masovno otkazani letovi, dućani prazni - stiže razorna zimska oluja

Više od 9500 letova prema i iz Sjedinjenih Država otkazano je u nedjelju, a u subotu više od 4000. Tisuće onih koji nisu otkazani odgođeni su, prema FlightAwareu.

Oluju, koju NWS opisuje kao "neuobičajeno raširenu i dugotrajnu", uzrokovao je dolazak arktičke zračne mase iz Kanade.

U New Yorku, gdje se očekuje da će temperature ostati ispod nule cijeli dan, a za Central Park se predviđa i do 30 centimetara snijega, gradonačelnik Zohran Mamdani pozvao je stanovnike da izbjegavaju sva putovanja koja nisu nužna u nedjelju. Kasnije tijekom nedjelje bit će donesena odluka o mogućem zatvaranju škola u ponedjeljak, u kojem slučaju bi se nastava održavala online.

Teksas cvokoće

Winter Storm Fern in Oklahoma City Winter storm expected across central and eastern US
9

Snježne padaline već su zabilježene u subotu u središnjem dijelu Sjedinjenih Država, posebno u Kansasu, Oklahomi i Missouriju, gdje je u nekim područjima u subotu navečer palo 20 centimetara snijega, prema NWS-u.

U Dallasu, gradu na jugu koji je inače skloniji blažim temperaturama, živa je pala na -6°C.

SVE JE VIŠE STRAHA SAD pod snijegom i ledom: 'Oluja generacije' paralizirala je gotovo 200 milijuna ljudi...
SAD pod snijegom i ledom: 'Oluja generacije' paralizirala je gotovo 200 milijuna ljudi...

U Houstonu, gradu od oko 2,4 milijuna stanovnika u subotu poslijepodne otvorila su se skloništa, posebno za beskućnike.

"Sinoć sam ostao u svom improviziranom šatoru na kiši i nije ni bilo toliko hladno. Ali znam da bi me večeras to vjerojatno ubilo", rekao je za AFP Caroll Eaton, 71-godišnji beskućnik iz Houstona.

Tijekom posljednje velike zimske oluje 2021. došlo je do velikog prekida u opskrbi elektroenergetske mreže, no vlasti ovaj put uvjeravaju javnost u njezinu otpornost.

Prema web stranici poweroutage.us, otprilike 170.000 kućanstava i tvrtki još je uvijek bilo bez struje u nedjelju ujutro, uključujući oko 50.000 u Teksasu i 70.000 u susjednoj državi Louisiani.

Donald Trump je u subotu objavio da je odobrio proglašenje izvanrednog stanja za 12 država na južnoj i istočnoj obali, što će omogućiti brže raspoređivanje resursa FEMA-e, američke agencije za upravljanje katastrofama.

"Ostanite sigurni i ostanite topli!" ponovno je pozvao američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

Polarni vrtlog

Pokretanje videa...

Snijeg u SAD-u 00:45
Snijeg u SAD-u | Video: Reuters

U petak je uoči dolaska oluje ponovio svoj skepticizam prema klimatskim promjenama: "Mogu li mi ekološki aktivisti objasniti: ŠTO JE S GLOBALNIM ZAGRIJAVANJEM?"

Veza između klimatskih promjena i zimskih oluja ove vrste, kada arktički zrak koji je inače ograničen na Sjeverni pol putuje prema sjevernoameričkom kontinentu, predmet je rasprave unutar znanstvene zajednice.

Istraživači primjećuju da su poremećaji u polarnom vrtlogu, koji šalje ove arktičke zračne mase prema Sjedinjenim Državama, postali češći u posljednjih dvadeset godina. To bi moglo biti posljedica relativno brzog zagrijavanja Arktika, koje oslabljuje pojas vjetra koji obično izolira atmosferu iznad ove polarne regije Sjeverne Amerike.

No, znanstvenici prikupljaju više podataka tijekom duljeg razdoblja kako bi čvrsto utvrdili vezu između ovih ekstremnih zimskih oluja i klimatskih promjena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
STRAVA IZ MINNESOTE

Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026