Tko je Alex Pretti? Medicinski tehničar s dozvolom za oružje kojeg su ubili savezni agenti

Muškarac kojeg su u subotu ujutro u Minneapolisu ubili savezni agenti identificiran je kao Alex Pretti, 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio na odjelu intenzivne njege u bolnici za veterane. Njegova smrt, treća u nizu pucnjava saveznih službenika u gradu u manje od tri tjedna, izazvala je bijes javnosti i pokrenula lavinu prosvjeda, dok se o okolnostima smrti iznose potpuno oprečne verzije.

Dok Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdi da je Pretti prišao agentima s pištoljem i namjerom da 'izazove masakr', brojne snimke očevidaca koje su analizirali američki mediji prikazuju drugačiju sliku: Pretti u ruci drži mobitel, a ne oružje, nekoliko trenutaka prije nego što su ga agenti oborili i ispalili u njega najmanje deset hitaca.

'Bio je tako dobar tip, samo je htio pomagati ljudima'

Prijatelji, kolege i obitelj opisuju Alexa Prettija kao izuzetno dragu i uslužnu osobu, posvećenu svom poslu i brizi za druge. Radio je kao medicinski tehničar na odjelu intenzivne njege u sustavu zdravstvene skrbi za veterane u Minneapolisu, a diplomirao je na Sveučilištu Minnesota, gdje je od 2012. radio i kao mlađi znanstvenik.

Dimitri Drekonja, voditelj odjela za zarazne bolesti u VA bolnici koji je s Prettijem surađivao na poslu i na istraživačkom projektu, opisao ga je kao izvanrednog tehničara i marljivog radnika, uvijek spremnog na šalu i zaraznog duha.

​- Želio je pomagati ljudima. Bio je super drag, super uslužan tip, brinuo se o svojim pacijentima. Jednostavno sam zapanjen - rekao je Drekonja za The Guardian, dodavši: - Bio je tako dobar tip. Obožavao sam raditi s njim.

Njegov otac, Michael Pretti, potvrdio je te riječi, opisavši sina kao nekoga tko je 'duboko brinuo o ljudima' te je bio vrlo uznemiren zbog akcija imigracijske službe (ICE) koje se provode u Minneapolisu i diljem SAD-a. Upravo ga je ta briga, kaže otac, motivirala da se pridruži prosvjedima nakon što su agenti ranije ovog mjeseca ubili 37-godišnju Renee Good.

​- Smatrao je da je prosvjedovanje način da izrazi svoju brigu za druge - rekao je stariji Pretti.

Prettijevi roditelji, koji žive u Wisconsinu, ispričali su kako su ga prije dva tjedna upozorili da bude oprezan.

​- Rekli smo mu da prosvjeduje, ali da se ne upušta u sukobe i ne radi ništa glupo. Rekao je da zna i da razumije - ispričao je otac.

Prema sudskim zapisima, Pretti nije imao kriminalni dosje, već samo nekoliko prometnih prekršaja. Bio je strastveni biciklist i ljubitelj prirode, a susjedi ga opisuju kao nježnu i dobru osobu koja nikome ne bi naudila.

Što se dogodilo u subotu?

Incident se dogodio oko devet sati ujutro na raskrižju u južnom Minneapolisu, usred pojačanih napetosti zbog operacije 'Metro Surge"+', usmjerene protiv ilegalne imigracije. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju Prettija kako usmjerava promet i snima agente mobitelom. U jednom trenutku prilazi kako bi pomogao promatraču kojeg je jedan od agenata odgurnuo na tlo. Isti agent tada Prettija više puta prska suzavcem prije nego što ga s drugim kolegama obara na pločnik.

Analiza New York Timesa pokazala je da ga najmanje pet agenata okružuje na tlu. Dok ga drže pritisnutog, jedan od agenata ispaljuje hitac iz neposredne blizine, nakon čega slijedi još devet pucnjeva. Policija Minneapolisa potvrdila je da je Pretti bio zakoniti vlasnik oružja i da je imao dozvolu za nošenje. Međutim, na snimkama se ne vidi da je pištolj držao u ruci ili ga uperio prema agentima.

Službena verzija DHS-a drastično se razlikuje. Tvrde da je Pretti prišao agentima s poluautomatskim pištoljem te da su pucali u samoobrani nakon što se 'nasilno opirao' razoružavanju. Visoki dužnosnici Trumpove administracije, uključujući savjetnika Stephena Millera, odmah nakon incidenta proglasili su Prettija 'domaćim teroristom' koji je 'pokušao ubiti savezne službenike'.

Politička oluja i blokada istrage

Ubojstvo je izazvalo žestoke reakcije lokalnih vlasti. Guverner Minnesote Tim Walz nazvao je pucnjavu 'odvratnom' i zatražio od predsjednika Trumpa da 'okonča ovu operaciju'.

​- Hvala Bogu da imamo snimke! To su besmislice, ljudi, to su besmislice i laži - poručio je Walz, komentirajući tvrdnje saveznih vlasti.

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey optužio je Trumpovu administraciju za teroriziranje grada. Situaciju je dodatno zaoštrila činjenica da su savezni agenti, kako tvrde lokalni istražitelji, blokirali pristup mjestu zločina i spriječili državnu policiju da provede istragu, čak i nakon što su ishodili sudski nalog.

Zbog prosvjeda koji su izbili nakon pucnjave, guverner Walz aktivirao je Nacionalnu gardu, a odgođena je i NBA utakmica između Minnesota Timberwolvesa i Golden State Warriorsa. Smrt Alexa Prettija, čovjeka koji je život posvetio brizi za druge, ostavila je njegovu zajednicu u šoku i tuzi, postavljajući teška pitanja o upotrebi sile i odgovornosti saveznih agencija koje djeluju na američkim ulicama.