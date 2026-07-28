VIDEO Ljudi ostali zatočeni u šoping centru nakon potresa u Japanu. Čule su se eksplozije

Potres magnitude 7,1 prema Richteru pogodio je u utorak južnu japansku prefekturu Kumamoto, uzrokujući poremećaje u prometu i nestanak struje u tisuće domova, a premijerka zemlje objavila je da ima ozlijeđenih i da se procjenjuje materijalna šteta. Deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 7,1 koji je pogodio jugozapad Japana, a javna televizija NHK u utorak je objavila vijest o najmanje 50 ranjenih u prefekturi Kumamoto na glavnome otoku Kyushu, posebno teško pogođenom ovom prirodnom nepogodom.

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"U nekim područjima došlo je do nestanka struje i požara, a došlo je i do oštećenja cesta i mostova te urušavanja zgrada. Molim sve da poduzmu mjere kako bi se zaštitili", dodala je premijerka.

Japanska policija potvrdila je kako su dobili dojave o eksplozijama unutar šoping centra Aeon, Šoping centar je ranije bio otvoren i nakon potresa su evakuirali kupce i osoblje, objavio je NHK

BBC je objavio kako navodno ima i zatočenih u objektu.

Foto: KYODO

Foto: KYODO

Javni emiter NHK prikazao je urušene zgrade, objekte u plamenu, oštećene prometnice i teretni vlak koji je iskočio iz tračnica. Više od 150.000 ljudi dobilo je upute da odu u centre za evakuaciju, priopćila je agencija za upravljanje katastrofama.

Najveći svjetski proizvođač čipova TSMC evakuirao je radnike iz svoje tvornice u tom području kao mjeru opreza, rekao je glasnogovornik tvrtke. Glasnogovornik elektroničke tvrtke Sony, koja također tamo ima tvornicu, rekao je da provjerava situaciju.

Stanovnici područja koja su osjetila najveća podrhtavanja moraju biti oprezni zbog daljnjih snažnih potresa otprilike tjedan dana, kao i zbog rizika od klizišta, rekao je dužnosnik Japanske meteorološke agencije (JMA).

Japanska vlada izdala je izvanredna upozorenja na potrese za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, sve na južnom japanskom otoku Kyushu. JMA je također u početku izdala upozorenje na tsunami zbog vala visine jednog metra, ali ga je kasnije ukinula.

Kyushu Electric Power priopćio je da je oko 40.000 domova ostalo bez struje kao posljedica najnovijeg potresa, dok je željeznička tvrtka JR Kyushu objavila da je obustavila usluge, uključujući i svoje brze vlakove.

Zračna luka Kumamoto zatvorila je pistu a zrakoplovne tvrtke preusmjerile su ili otkazale letove.

Telekomunikacijski operateri KDDI i Docomo objavili su da je došlo do poremećaja u njihovim mobilnim telefonskim uslugama zbog nestanka struje i kvarova na dalekovodima.

Nisu zabilježene nepravilnosti u nuklearnim elektranama u tom području, priopćilo je japansko tijelo za nuklearnu regulaciju.

U snažnom potresu u Kumamotu prije deset godina ubijeno je 275 ljudi, a ozlijeđeno još 2.739 te su oštećene tisuće zgrada, uključujući popularni gradski dvorac.

Japan je jedna od zemalja najsklonijih potresima na svijetu, s podrhtavanjem koje se događa barem svakih pet minuta. Smješten duž "vatrenog prstena" vulkana i oceanskih brazda koji djelomično okružuju Tihi ocean, u Japanu se događa oko 20 posto svjetskih potresa magnitude 6,0 ili više.