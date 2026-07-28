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PONOVNO SE TRESLO TLO

STRAŠAN POTRES U JAPANU Šire se prve snimke, stručnjaci izdali i upozorenje za tsunami...

Piše Iva Tomas,
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STRAŠAN POTRES U JAPANU Šire se prve snimke, stručnjaci izdali i upozorenje za tsunami...
Foto: KYODO
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Nakon potresa Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na tsunami za područja Ariake i Yatsushiro mora

Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je u utorak regiju Kumamoto na japanskom otoku Kyushu. Prema podacima Japanske meteorološke agencije, epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Najjači intenzitet potresa, 7 prema japanskoj seizmičkoj ljestvici, zabilježen je u gradu Uki i mjestu Hikawa u prefekturi Kumamoto, piše NHK.

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Japanska meteorološka agencija je priopćila da se upozorenje na tsunami odnosi na zaljev Ariake na zapadnoj obali Kumamota, oko 900 kilometara jugozapadno od Tokija.

U međuvremenu je upozorenje ukinuto.

Istu je regiju pogodio i smrtonosni potres 2016. godine, kad je poginulo više od 50 ljudi, a 1800 je ozlijeđenih. Tad su oštećeni i srušeni deseci tisuća domova.

Potresi intenziteta 6 i više osjetili su se i u južnom dijelu grada Kumamota te u gradovima Yatsushiro, Uto, Misato i Mashiki, dok je intenzitet manji od 6 zabilježen u gradovima Kamiamakusa, Koshi, Otsu, Nishihara, Mifune i Ashikita.

Za sada nema informacija o mogućim žrtvama ili većoj materijalnoj šteti.

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Komentari 2
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