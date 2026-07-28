Nakon potresa Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na tsunami za područja Ariake i Yatsushiro mora
STRAŠAN POTRES U JAPANU Šire se prve snimke, stručnjaci izdali i upozorenje za tsunami...
Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je u utorak regiju Kumamoto na japanskom otoku Kyushu. Prema podacima Japanske meteorološke agencije, epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Najjači intenzitet potresa, 7 prema japanskoj seizmičkoj ljestvici, zabilježen je u gradu Uki i mjestu Hikawa u prefekturi Kumamoto, piše NHK.
【地震速報】熊本県熊本地方で震度７ 津波注意報 気象庁https://t.co/fAoIlTGbTd pic.twitter.com/CrK9DjyYMX— NHKニュース (@nhk_news) July 28, 2026
Footage of Building Swaying side to side as a result of strong shaking from the 7.1 Magnitude Earthquake that struck Kumamoto Japan. #earthquake #japan pic.twitter.com/hr5te7NBwd— TrinbagoQuake🇹🇹 (@ManjjMr29643) July 28, 2026
Japanska meteorološka agencija je priopćila da se upozorenje na tsunami odnosi na zaljev Ariake na zapadnoj obali Kumamota, oko 900 kilometara jugozapadno od Tokija.
U međuvremenu je upozorenje ukinuto.
Istu je regiju pogodio i smrtonosni potres 2016. godine, kad je poginulo više od 50 ljudi, a 1800 je ozlijeđenih. Tad su oštećeni i srušeni deseci tisuća domova.
Potresi intenziteta 6 i više osjetili su se i u južnom dijelu grada Kumamota te u gradovima Yatsushiro, Uto, Misato i Mashiki, dok je intenzitet manji od 6 zabilježen u gradovima Kamiamakusa, Koshi, Otsu, Nishihara, Mifune i Ashikita.
Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, tsunami uyarısı yapılmış.#Japan #earthquake pic.twitter.com/5tO5BD6ojR— Leyla Kartop (@LeylaKartop_) July 28, 2026
#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 22 km S of #Kumamoto-shi (#Japan) || 8 min ago (local time 16:27:17). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/cNPcvR7l5v— EMSC (@LastQuake) July 28, 2026
Za sada nema informacija o mogućim žrtvama ili većoj materijalnoj šteti.
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