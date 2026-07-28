STRAŠAN POTRES U JAPANU Šire se prve snimke, stručnjaci izdali i upozorenje za tsunami...

Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je u utorak regiju Kumamoto na japanskom otoku Kyushu. Prema podacima Japanske meteorološke agencije, epicentar je bio na dubini od 10 kilometara. Najjači intenzitet potresa, 7 prema japanskoj seizmičkoj ljestvici, zabilježen je u gradu Uki i mjestu Hikawa u prefekturi Kumamoto, piše NHK.

Footage of Building Swaying side to side as a result of strong shaking from the 7.1 Magnitude Earthquake that struck Kumamoto Japan. #earthquake #japan pic.twitter.com/hr5te7NBwd — TrinbagoQuake🇹🇹 (@ManjjMr29643) July 28, 2026

Japanska meteorološka agencija je priopćila da se upozorenje na tsunami odnosi na zaljev Ariake na zapadnoj obali Kumamota, oko 900 kilometara jugozapadno od Tokija.

U međuvremenu je upozorenje ukinuto.

Istu je regiju pogodio i smrtonosni potres 2016. godine, kad je poginulo više od 50 ljudi, a 1800 je ozlijeđenih. Tad su oštećeni i srušeni deseci tisuća domova.

Potresi intenziteta 6 i više osjetili su se i u južnom dijelu grada Kumamota te u gradovima Yatsushiro, Uto, Misato i Mashiki, dok je intenzitet manji od 6 zabilježen u gradovima Kamiamakusa, Koshi, Otsu, Nishihara, Mifune i Ashikita.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 22 km S of #Kumamoto-shi (#Japan) || 8 min ago (local time 16:27:17). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/cNPcvR7l5v — EMSC (@LastQuake) July 28, 2026

Za sada nema informacija o mogućim žrtvama ili većoj materijalnoj šteti.