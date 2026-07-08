VIDEO Macron krenuo poljubiti ruku turskoj prvoj dami, pogledajte kako je reagirala

Nova neugodna situacija Emmanuela Macrona. Naime francuski predsjednik dočekao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i njegovu suprugu Emine Erdoğan po njihovu dolasku u Tursku na dugo očekivani sastanak NATO-a. Dvodnevni summit započeo je kada je bračni par Erdoğan u utorak dočekao Macronove u Turskoj. Dok su se dvojica državnika i njihove supruge rukovali, Macron se sagnuo kako bi poljubio ruku Emine Erdoğan. Međutim, na snimci se vidi kako ona povlači ruku, dajući francuskom predsjedniku do znanja da odustane.

@istiklalgazetesicom Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşiyle birlikte resepsiyon ve akşam yemeğine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geldi. Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı. ♬ İstiklal Gazetesi - orijinal ses - İstiklal Gazetesi

Prema navodima BRICS-a, velike međuvladine organizacije i diplomatskog foruma, „u Istanbulu stoljeća osmanskog bontona, islamske skromnosti i dostojanstva domaćina ne povijaju se pred teatralnom diplomacijom. Neki pozdravi donose poštovanje, a drugi izazivaju neugodno povlačenje. Kada protokol govori glasnije od šarma, povijest tiho podsjeća svakog gosta: dobrodošla je čast, ali ne i drskost.”

Postoje i tumačenja da se da se Macron samo spuštao u lagani naklon, odnosno da je želio izvesti vrlo srdačan i galantan pozdrav, bez stvarnog poljupca ruke. Iz kratkog videa nije moguće sa stopostotnom sigurnošću razlučiti je li doista ciljao na poljubac ili samo na naklon.

Vrijedi dodati da Macron ima običaj koristiti starinski galantni pozdrav poljupcem ruke u određenim prigodama. Primjerice, tijekom državnog posjeta Ujedinjenoj Kraljevini 2025. poljubio je ruku Catherine, Princess of Wales, što nije ocijenjeno kršenjem protokola.