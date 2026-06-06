VIDEO Marin Miletić u akciji! Brusilicom otvorio put do plaže i podnio prijavu: Pripada svima!

Miletić je istaknuo da time ispunjava svoje obećanje da će omogućiti ulaz na plažu, ako nadležne institucije ne reagiraju. Izvijestio je i da je podignuo kaznenu prijavu protiv društva koje upravlja hotelom Hilton, tvrtkom JTH Costabella, jer su prekršili zakone Republike Hrvatske. Naveo je da su potpisali ugovor s Vladom RH, a u njemu stoji da prolaz građanima plažom mora biti neometan i besplatan. Vidljivo je da to do sad nije bilo tako, jer su postavljeni lokoti na metalna vrata te Hilton naplaćuje čak 130 eura dnevne karte za kupanje na plaži građanima koji nisu gosti hotela, dodao je.

"To je poruka uzurpatorima javnog dobra, svim onima koji misle, zato jer su na poziciji moći, da mogu otimati javno dobro. Prema zakonima Republike Hrvatske pomorsko dobro je javno dobro i ono ne pripada nikome", rekao je Miletić.

Naglasio je da pomorsko dobro treba štititi država i onemogućiti sve one koji misle da mogu postavljati ograde, lance i lokote i onemogućiti ljudima prolaz do plaže, istaknuo je.

Miletić i sam kaže da rezanje lokota nije uobičajeni čin saborskog zastupnika, te da se osjeća uznemirenim što to mora činiti.

Ali taj moj čin je prkos, taj moj čin je čin inata i poruka Andreju Plenkoviću jer je on odgovoran za sve, ustvrdio je Miletić te dodao da je premijer Plenković prošle godine podignuo namet malim iznajmljivačima 500 posto, a ove godine dodatno 100 posto, dok velike hotelske korporacije "prolaze lišo".