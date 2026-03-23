VIDEO Masovna tučnjava u BiH zbog grafita o Vukovaru: Netko ga je zalio u crnom bojom

Dvoje ljudi je uhićeno u Stocu nakon masovnog sukoba u nedjelju u kojem je sudjelovalo desetak ljudi. Kako piše portal Klix.ba sve je eskaliralo zbog dva grafita koji su prethodnih dana ispisani u gradu.

Prvo je na kružnom toku u Stocu ispisan grafit "Reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar". Taj je grafit ubrzo uprljan crnom bojom na mjestima gdje je iscrtana šahovnica.

Zatim je na drugom kružnom toku osvanuo novi grafit s natpisom "Stolac - Nikad ovo biti neće zemlja dušmanska - Srebrenica".

Sve je to kulminiralo sukobom i naguravanjem grupe muškaraca. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o pripadnicima hercegovačkih rivalskih navijačkih skupina. Snimku pogledajte ovdje.

Policija je brzo reagirala i smirila situaciju. U neredima nije bilo ozlijeđenih.

- Nakon rada na utvrđivanju okolnosti i identifikaciji osoba koje su sudjelovale u narušavanju reda i mira većeg obima, uključujući i motive, policija je uhitila dvije osobe, V. Č. (1993) i N. R. (1984) - potvrdila je glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš