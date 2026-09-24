VIDEO Masovna tučnjava u Sloveniji: Ispred kafića se mlatile i djevojke i muškarci...

Ne, ovo još nisam doživio. Ne pamtim da sam vidio sličan slučaj u Postojni, rekao je gradonačelnik slovenske Postojne Igor Marentič nakon što je pogledao snimku masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo više od dvadeset mladića i djevojaka.

Snimke proteklog vikenda iz Tržaške ulice u centru Postojne prikazuju mlade koji viču, tuku se i uništavaju inventar ispred lokala Music cafe, javlja RTV Slovenija.

Kako su stanari rekli godinama trpe noćnu buku, ali kažu da je situacija postala neizdrživa. Žale se na oštećene automobile i prečeste intervencije hitne pomoći zbog pijanih mladih osoba. Posljednjih mjeseci sve dokumentiraju i snimke predaju policiji. Ne žele istupati javno jer se boje posljedica.

Gradonačelnik je potvrdio kako su upoznati s ovim velikim problemom u njihovom mjestu.

- Dobili smo dva dopisa stanara iz neposredne blizine. Znam da je policija i ranije intervenirala u tom lokalu - rekao je.

Policija je, navode mediji, u subotu stigla u 1:30 ujutro. Mladi su se razbježali, a na mjestu događaja zatečen je samo lakše ozlijeđeni 22-godišnjak. Policija istražuje sumnju na kaznena djela prijetnje i nasilničkog ponašanja. Službeno radno vrijeme lokala je do 22 sata, a jednom mjesečno smije raditi do 2 sata ujutro. Tržišni inspektori proveli su nekoliko nadzora od 2022. godine, a samo su jednom utvrdili prekršaj i izdali upozorenje.

Kako gradonačelnik tvrdi, nakon incidenta napravljeni su i konkretni koraci, kako bi se ovaj problem riješio.

- Nakon ovog posljednjeg događaja analizirali smo situaciju. U Općini smo odlučili da ćemo ozbiljno razmotriti izdavanje dozvola za rad u noćnim satima. Možda do jedanaest ili dvanaest, ali vjerojatno ne dulje - rekao je.

Vlasnik, koji nije htio pred kamere, rekao je da se trude spriječiti probleme, ali nije pojasnio na koji način.