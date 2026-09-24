Obavijesti

News

Komentari 8
UŽAS

VIDEO Masovna tučnjava u Sloveniji: Ispred kafića se mlatile i djevojke i muškarci...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Masovna tučnjava u Sloveniji: Ispred kafića se mlatile i djevojke i muškarci...
Foto: Društvene mreže
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dobili smo dva dopisa stanara iz neposredne blizine. Znam da je policija i ranije intervenirala u tom lokalu, rekao je gradonačelnik...

Ne, ovo još nisam doživio. Ne pamtim da sam vidio sličan slučaj u Postojni, rekao je gradonačelnik slovenske Postojne Igor Marentič nakon što je pogledao snimku masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo više od dvadeset mladića i djevojaka.

Snimke proteklog vikenda iz Tržaške ulice u centru Postojne prikazuju mlade koji viču, tuku se i uništavaju inventar ispred lokala Music cafe, javlja RTV Slovenija. 

Kako su stanari rekli godinama trpe noćnu buku, ali kažu da je situacija postala neizdrživa. Žale se na oštećene automobile i prečeste intervencije hitne pomoći zbog pijanih mladih osoba. Posljednjih mjeseci sve dokumentiraju i snimke predaju policiji. Ne žele istupati javno jer se boje posljedica. 

Gradonačelnik je potvrdio kako su upoznati s ovim velikim problemom u njihovom mjestu.

- Dobili smo dva dopisa stanara iz neposredne blizine. Znam da je policija i ranije intervenirala u tom lokalu - rekao je. 

Policija je, navode mediji, u subotu stigla u 1:30 ujutro. Mladi su se razbježali, a na mjestu događaja zatečen je samo lakše ozlijeđeni 22-godišnjak. Policija istražuje sumnju na kaznena djela prijetnje i nasilničkog ponašanja. Službeno radno vrijeme lokala je do 22 sata, a jednom mjesečno smije raditi do 2 sata ujutro. Tržišni inspektori proveli su nekoliko nadzora od 2022. godine, a samo su jednom utvrdili prekršaj i izdali upozorenje.

Kako gradonačelnik tvrdi, nakon incidenta napravljeni su i konkretni koraci, kako bi se ovaj problem riješio. 

MELANIJINA DOMOVINA TRUMP PRIHAJA V SLOVENIJO? Janša ga pozvao u posjetu: 'Obećao mi je da će doći'
TRUMP PRIHAJA V SLOVENIJO? Janša ga pozvao u posjetu: 'Obećao mi je da će doći'

- Nakon ovog posljednjeg događaja analizirali smo situaciju. U Općini smo odlučili da ćemo ozbiljno razmotriti izdavanje dozvola za rad u noćnim satima. Možda do jedanaest ili dvanaest, ali vjerojatno ne dulje - rekao je. 

Vlasnik, koji nije htio pred kamere, rekao je da se trude spriječiti probleme, ali nije pojasnio na koji način. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji
ŠTO ĆE SUPRUG REĆI?

Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji

Njezine riječi dolaze u trenutku kada aktualni predsjednik Donald Trump pojam komunizma redovito koristi u političkim napadima na svoje protivnike, ponajprije na demokrate
Dječak (3) koji je stradao u požaru u Zadru se probudio. Sestra: 'Kasno je. Zakazali su...'
OTKRILA DETALJE

Dječak (3) koji je stradao u požaru u Zadru se probudio. Sestra: 'Kasno je. Zakazali su...'

Potvrđeno je da je mog brata trebalo izdvojiti iz obitelji, zato se opravdano pitamo kako su centar i cijeli sustav zakazali i zašto se nije reagiralo na vrijeme, rekla je sestra...
Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage
DUGUJU STOTINE MILIJUNA EURA

Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je Studenac privatna kompanija te da su postupci za tvrtke koje zapadnu u financijske teškoće propisani zakonom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026