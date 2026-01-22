VIDEO Merz u Davosu govorio o nacizmu: 'Ovako je moja zemlja povukla svijet u crni ponor'

Njemački kancelar Friedrich Merz u četvrtak je pozdravio promjenu retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu, pa pozvao Europljane da ne otpisuju olako transatlantsko partnerstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:11 Njemački premijer Merz pozdravlja Trumpove izjave o Grenlandu, nazivajući teritorijalne prijetnje 'neprihvatljivima' | Video: 24sata/reuters

Merz se obratio Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u švicarskom Davosu, dan nakon što je Trump naprasno odustao od carina europskim državama koje su odlučile podržati Dansku po pitanju njegovog svojatanja Grenlanda kao i od uporabe sile.

Prijetnje američkog predsjednika o carinama i preuzimanju sjevernog otoka najveći su izazov za transatlantsko partnerstvo u nekoliko desetljeća.

- Usprkos svim frustracijama i bijesu proteklih mjeseci, nemojmo prebrzo otpisati transatlantsko partnerstvo - rekao je Merz u svom govoru kojim se dotaknuo globalne sigurnosti i europske konkurentnosti.

- Mi Europljani, mi Nijemci, znamo koliko je vrijedno povjerenje na kojem počiva NATO. U vremenu velikih sila će i SAD ovisiti o tom povjerenju. To je njihova, pa i naša, odlučna kompetitivna prednost.

Europa i SAD sad moraju obnoviti povjerenje na kojemu je Sjevernoatlantski savez izgrađen, naglasio je kancelar.

Njemačka je bila među sedam europskih država koje su prošli tjedan poslale vojnike na Grenland, pa i predmet Trumpovih ranije najavljenih carina koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače ako mu se ne bi dopustilo preuzimanje danskog autonomnog teritorija.

Podsjećajući na uspon nacističke Njemačke, Merz je sudionicima foruma uputio ozbiljno upozorenje:

- Ovo ne govorim olako. U 20. stoljeću moja je zemlja, Njemačka, krenula tim putem i povukla svijet u crni ponor.

'Mi štitimo načela'

Naglasio je i da će Njemačka "štititi načela" na kojima se temelji transatlantsko partnerstvo, a to su suverenitet i teritorijalni integritet. Na toj osnovi Berlin podržava razgovore između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država.

Merz je rekao da je o toj temi razgovarao s Trumpom, danskom premijerkom Mette Frederiksen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i drugim čelnicima. Cilj tih razgovora je postizanje dogovora o bližoj suradnji saveznika na visokom sjeveru.

Za njega je neprihvatljiva teza kojom bi SAD na silu preuzele Grenland.

- Dobra je vijest da idemo u pravom smjeru. Pozdravljam izjave predsjednika Trumpa od sinoć. To je ispravan put.