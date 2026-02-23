Obavijesti

Preživio pakao

Metak mu zapeo ispod usne! Vojnik iz racije na El Mencha pokazao jezivu ozljedu

Ivan Jukić
VIDEO Metak mu zapeo ispod usne! Vojnik iz racije na El Mencha pokazao jezivu ozljedu
U jeku kaosa koji je zahvatio Meksiko nakon likvidacije najtraženijeg narkobosova Nemesia Oseguere Cervantesa, poznatog kao El Mencho, jedan od meksičkih vojnika koji je sudjelovao u uspješnoj raciji odlučio je javno pokazati posljedice sukoba s pripadnicima kartela. Riječ je o neobičnoj ozlijedi koja je, kako je rekao, rezultat intenzivnih sukoba tijekom akcije koja je završila smrću vođe moćnog kartela Jalisco Nova Generacija (CJNG). Naime, na snimci se vidi kako mu je metak doslovno zapeo ispod usne. 

Ubijen najtraženiji narkobos! Meksiko gori, kartel blokirao ceste i pali aute 06:34
Ubijen najtraženiji narkobos! Meksiko gori, kartel blokirao ceste i pali aute | Video: 24sata/Reuters

Tenzije su se trenutačno rasplamsale u mnogim dijelovima zemlje, od autocesta do urbanih središta, gdje su pristaše narkokartela podigli barikade, palili automobile i sukobili se sa snagama sigurnosti.

Smrt El Mencha potaknula je val nasilja u više meksičkih saveznih država. U ljetovalištu Puerto Vallarta, turisti su snimali guste oblake dima nad gradom dok su stotine automobila gorjele na cestama. Vlasti su u nekoliko regija savjetovale stanovnicima i turistima da ostanu u svojim domovima, a javni prijevoz je obustavljen.

Ključne prometnice su blokirane, a kamioni su bili prisiljeni koristiti alternativne rute ili se vratiti u matične centre. Neki vozači težih vozila su napuštali svoja vozila i čekali smirivanje nasilja, dok su sigurnosne snage pojačale prisutnost na strateškim lokacijama.

Ministar infrastrukture izjavio je da su napadi ciljali civilnu logistiku i lučku infrastrukturu, naglašavajući kako napadi nisu imali vojnu svrhu, već su usmjereni na destabilizaciju gospodarstva regije. U saveznoj državi Jalisco, gdje je El Mencho ubijen, zabilježeno je desetine incidenata u više općina, uključujući napade na bazu vojne policije Nacionalne garde.

Iako vlasti još nisu izvijestile o velikom broju civilnih žrtava u neredima, stanje na terenu i dalje ostaje napeto, a sigurnosne snage upućene su da spriječe daljnje eskalacije.

