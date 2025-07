VIDEO Milanović o civilima u Udbini i incidentima: Neke stvari će se tu morati mijenjati

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je nakon dužeg vremena stao pred medije i poručio, komentirajući nedavni upad civila u vojarnu u Udbini te pripadnika Počasno-zaštitne bojne optuženog za ubojstvo, da će se neke stvari morati mijenjati u ustroju i postrožiti procedure.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 18:32 Milanović o koncertu na Hipodromu, vojnom mimohodu i drugim temama | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Milanović je vizjavio i da je mu nedavni koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu nije sporan ali mu jest sporno pjevanje ustaških pjesama, isticanja ustaškog znakovlja i uzvikivanje ustaškog pozdrava izvan koncerta u centru Zagreba.

"Tu je policija trebala uredovati i te ljude maknuti, popisati i prekršajno ih kazniti na licu mjesta. To se ne bi smjelo raditi u centru Zagreba niti u centru Imotskog. Ja sam na to reagirao prije godinu dana prvi pa su se ostrvili na mene", rekao je Predsjednik u Čazmi gdje je bio na proslavi Dana Grada.

Govoreći o reakcijama iz Europe, Bruxellesa, Milanović je naglasio kako se on protiv ustašizacije glasno bori već 20 godina, a da je danas na djelu u Europi tiha rehabilitacija nacizma koja se tolerira.

Govoreći o HOS-u i ZDS-u, Milanović je podsjetio da ih je još predsjednik Franjo Tuđman ukinuo i "govorio protiv tog crnila". Naglasio je kako nije slučajno da se jedna stranačka milicija 1991. naziva HOS. "To je naziv koji je nosila integrirana ustaška vojska 1944. godine i HSP je uzeo, ne slučajno nego namjerno, taj naziv i ZDS", dodao je.

Zabranjeno voće je atraktivno, no možda je rješenje da se to počne malo i ignorirati, ustvrdio je.

O Turudiću i Kekinu: Netko je tu gluh

Osvrnuo se na snimku jednog od koncerata Mile Kekina koja se širi internetom uz tvrdnje da i on uzvikuje "za dom", što je Kekin demantirao poručivši da je uzvikivao "zato".

Dok i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poručuje kako je jasno da je Kekin rekao "za dom", predsjednik se pita zašto se Turudić uopće time bavi.

"Rekao je 100 posto 'zato'. Nema teorije da bi to Kekin napravio, ali zašto se državni odvjetnik time bavi? Opravdava li time nešto? Da je i rekao, postoji prostor ironije, sarkazma, ali nije, poslušao sam, nema teorije, netko od nas je gluh", rekao je Milanović.

Komentirajući pripreme za vojni mimohod koji će održati u Zagrebu krajem srpnja, predsjednik je istaknuo kako je obaviješten o svemu, ali da je to vojni događaj kojim zapovijeda vojska.

Mimohod će vjerojatno, rekao je, efekt jedino izazvati u Srbiji. "Prije 10 godina nam nije došao nitko i to je odnos prema Hrvatskoj. To je proslava 30. obljetnice Hrvatske pobjede u kojoj smo mi bili sami, nije bilo NATO-a, Amerikanaca i to treba djeca učiti", kazao je.

Sastanak s obitelji i odvjetnicom kapetana Marka Bekavca, koji se još od 2023. nalazi u Turskoj u istražnom zatvoru, predsjednik nije želio komentirati i otkrivati detalje kako ne bi ugrozio interese samog postupka.

"Neke stvari koje su se dogodile su neobične i sugeriraju moguć pozitivan rasplet jer se državni tužitelj žalio na vlastite odluke kod izvođenja dokaza. Daje nekakvu nadu", rekao je.

O incidentima: Morat će se neke stvari mijenjati

Govoreći o nabavci dvije korvete, ratnih brodova za Hrvatsku ratnu mornaricu, predsjednik je kazao kako to pozdravlja, ali da nije jasno koliko će to na kraju koštati niti koji su rokovi isporuke.

"Mornarica je od svih triju rodova bila u najkompleksnijem stanju, tu fali svega. Projekt od pet ophodnih brodova, koji je moja Vlada dogovorila, se iz aljkavosti nekih administracija u odnosu s brodograditeljem nije realizirala. Od pet brodova, nakon 10 godina imamo dva u moru. Tko je za to kriv? A sad se ide u kupovinu novih i tu netko vrlo živo i entuzijastično gura Turke. Ljudi iz mornarice znaju najbolje što im treba, a ne netko iz političke stranke ili netko tko se već 20 godina kiseli u ministarstvu i ne zna", ocijenio je Milanović.

Što se tiče upada civila u vojarni u Udbini, predsjednik i Vrhovni zapovjednik mora najprije, rekao je, pogledati izvješće. "Hipotetski nije dopustivo, ali da vidim što se stvarno dogodilo jer se svakakve stvari događaju. Vidim da je čovjek koji je bio u Počasno-zaštitnoj bojni optužen da je ubio dvoje ljudi iz osvete, a prošao je proceduru. Da je prošao i neku jaču proceduru, vjerojatno ne bi utvrdila ništa što bi predstavljalo zapreku za njegovo zapošljavanje", rekao je.

Zaključak nakon ovih incidenata je da će se neke stvari morati mijenjati u ustroju i biti stroži u procedurama, kazao je. "Neke provjere se više ne rade, a to nije dobro, treba ih raditi pa da procedura traje još i mjesec dana", dodao je.

Pozdravio je obustavu istrage protiv umirovljenog generala HVO-a Zlatana Mije Jelića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, čiju je postrojbu Milanović ranije odlikovao, te je istaknuo kako mu ni ne bi ni predao odlikovanje da se uvjerio da je kontaminiran.

"Sad je kao slobodan konačno, ali tu stvar treba riješiti cjelovito, a ne da to bude motka za iživljavanje i traumatiziranje ljudi 30 godina nakon rata. Nismo ni mi tu bez grijeha", smatra predsjednik.

Komentirajući novu Višegodišnju financijsku omotnicu EU prema kojem bi se najviše sredstava dobilo za obranu, Milanović poručuje kako naoružavanje samo po sebi ne znači ništa ako nema vojnika.

"Čega je obrana dobila više? Nekog fiktivnog novca. OK, no ono što taj budžet definitivno neće osigurati je veći broj vojnika jer je to u srcima i glavama Europljana, njihovim ustavima koji to u velikoj mjeri priječe zbog instituta prigovora savjesti", rekao je.