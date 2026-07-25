VIDEO Miletić opet brusilicom prepilio lokot na plaži: 'Elita da uživa, a narod po škrapama!'

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić je s pedesetak Mostovaca barkama u subotu stigao na plažu ispod riječkog hotela Hilton te ponovno brusilicom otvorio metalna vrata na ulazu u plažu, priopćili su iz Mosta.

Poručio je da pomorsko dobro pripada svima, a ne samo hotelskim korporacijama i elitama, te da će nastaviti otvarati prolaz sve dok država ne počne provoditi vlastite zakone.

"Ne osjećam se ugodno što kao saborski zastupnik moram dolaziti s brusilicom i piliti ograde. Ali mene narod nije izabrao u Hrvatski sabor da se osjećam ugodno, nego da radim svoj posao", naveo je Miletić.

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Kad država ne radi svoj posao, dodao je, moram učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskom moru i našim plažama

Ustvrdio je da je koncesija za plažu hotela Hilton dodijeljena 2015. godine, za vrijeme Vlade Zorana Milanovića i tadašnjeg ministra Siniše Hajdaša Dončića.

"Odluka o koncesiji dopušta ograđivanje plaže, ali izričito navodi da nema mogućnosti naplate ulaza. Službeno očitovanje Ministarstva mora iz svibnja 2023. godine dodatno navodi da koncesionar nema pravo potpuno isključiti građane koji nisu gosti hotela te da plaža mora ostati dostupna svim korisnicima", naveo je Miletić.

Od naše su plaže napravili Alcatraz, s visokim ogradama koje ulaze u more s obje strane, dodao je.

"Bogati i elita mogu uživati u hrvatskom moru, a narod se mora kupati po škrapama. To je nedopustivo. Prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan i omogućen svakom čovjeku", poručio je.

Miletić je u ožujku podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih u društvu JTH Costabella, koje upravlja hotelom Hilton, zbog sumnje na nezakonito ograničavanje pristupa pomorskom dobru i naplatu dolaska na plažu.

Više puta je električnom brusilicom rezao lokote na metalnim vratima plaže. Najavio je da će ponovno doći otvoriti plažu, ako se prolaz zatvori.

Naglasio je da Most nije protiv turizma ni ulaganja, nego protiv modela u kojem se hotelskim korporacijama omogućuje da prisvajaju prostor koji pripada svima.

"Most se zalaže za turizam koji štiti pomorsko dobro, male iznajmljivače, građane, prirodu i okoliš, umjesto turizma u kojem se hrvatske plaže pretvaraju u zatvorene zone za privilegirane", stoji u Mostovom priopćenju.