VIDEO Milijuni ljudi na udaru superoluje: Pripremite se!

Snažna oluja, supertajfun Ragasa, obrušila se na sjeverne dijelove Filipina donoseći sa sobom razorne vjetrove i bujične kiše. Više od deset tisuća ljudi evakuirano je s područja koja bi mogla biti najteže pogođena na sigurno, dok se deseci milijuna stanovnika od Filipina do Hong Konga, Tajvana i kontinentalne Kine pripremaju za potencijalno katastrofalne posljedice. Ragasa, lokalno poznat kao Nando, razvio se u supertajfun ekvivalentan uraganu pete kategorije, s vjetrovima koji prelaze 267 km/h.

Filipinska meteorološka agencija PAGASA izdala je najviši, peti stupanj upozorenja za udaljene Babuyanske otoke, naglašavajući kako "životno opasni uvjeti" prijete cijeloj regiji. Vlasti su upozorile na "visok rizik od olujnih udara opasnih po život", s valovima koji bi mogli premašiti tri metra i poplaviti obalna područja. Kao odgovor na nadolazeću prijetnju, obustavljen je rad vladinih ureda i nastava u školama u čak 29 provincija, uključujući i glavni grad Manilu.

Diljem sjevernog i središnjeg Luzona, najvećeg filipinskog otoka, evakuirano je više od 10.000 ljudi u škole i privremena skloništa.

- Domovi i imovina mogu se obnoviti, ali izgubljeni životi nikada se ne mogu vratiti - poručilo je filipinsko Ministarstvo unutarnjih poslova, pozivajući stanovnike da bespogovorno slijede upute za evakuaciju. Vlasti upozoravaju na moguće poplave, klizišta i veliku štetu na domovima i infrastrukturi.

Cijeli otok Calayan i planinska provincija Apayao ostali su bez električne energije. S obzirom na to da zemlja još uvijek sanira štetu od višednevnih monsunskih poplava, dolazak supertajfuna Ragasa predstavlja novi, ogroman izazov za lokalne zajednice i službe za spašavanje.

Najveći udar na sjeverne otoke

Oluja bi prvo trebala zahvatiti otoke Batanes i Babuyan, gdje živi oko 20.000 ljudi, većinom u teškim uvjetima. Ti otoci nalaze se 740 kilometara od Tajvana, koji je već preventivno evakuirao gotovo 300 ljudi iz regije Hualien. Na Tajvanu se ne očekuje izravan udar, ali su predviđene obilne kiše i poplave. Vlasti su zatvorile šumska područja, pješačke staze te privremeno obustavile dio trajektnih linija.

Dok Ragasa napušta filipinsko područje, njegov put vodi prema nekim od najgušće naseljenih područja Azije, stavljajući na kušnju sustave zaštite u Hong Kongu, Tajvanu i južnoj Kini. Stanovnicima kineske provincije Guangdong vlasti su poručile da se „pripreme za katastrofalnu nesreću velikih razmjera“, s obzirom na to da se obilne kiše i jaki vjetrovi očekuju već u utorak.

U Hong Kongu meteorolozi također upozoravaju na brzo pogoršanje vremena. Pripremaju se za najdužu obustavu zračnog prometa u povijesti tamošnje međunarodne zračne luke. Očekuje se da će svi putnički letovi biti prizemljeni na 36 sati, od utorka navečer do četvrtka ujutro, što će utjecati na tisuće letova i putnika. Zrakoplovna tvrtka Cathay Pacific najavila je otkazivanje oko 500 letova, a australski Qantas također je potvrdio poremećaje na linijama prema Hong Kongu. Vlasti su upozorile da bi uvjeti mogli biti slični onima tijekom razornih tajfuna Hato 2017. i Mangkhut 2018. godine, koji su uzrokovali ogromnu štetu i ljudske žrtve.

Tajvan je također izdao kopnena i pomorska upozorenja. Otkazani su brojni letovi prema istočnim gradovima, a obustavljeno je čak 88 trajektnih linija. U planinskim područjima okruga Hualien, oko 300 stanovnika stavljeno je u stanje pripravnosti za moguću evakuaciju zbog opasnosti od odrona.

U kontinentalnoj Kini, provincija Guangdong priprema se za dolazak oluje. Megagrad Shenzhen, s više od 17 milijuna stanovnika, planira preventivno preseliti 400.000 ljudi iz najugroženijih priobalnih i nizinskih područja.

Opasna kombinacija monsuna i tajfuna

Supertajfun Ragasa nije samo snažan, već je i kolosalan sustav. Satelitske snimke japanskog satelita Himawari-9 otkrile su njegovo ogromno oko promjera 74 kilometra, unutar kojeg su vidljivi mezovrtlozi - manji cikloni koji ukazuju na iznimnu snagu i zrelost oluje. Udari vjetra u blizini jezgre dosezali su i do 324 km/h.

Njegova eksplozivna snaga rezultat je procesa poznatog kao "brza intenzifikacija", fenomena koji znanstvenici sve češće povezuju s klimatskim promjenama. Rekordno visoke temperature oceana, potaknute globalnim zagrijavanjem, osiguravaju dodatnu energiju koja ovakve oluje pretvara u "klimatske zvijeri". Kako navodi Hongkonški opservatorij, ekstremne oborine postaju sve učestalije, a rekordi se obaraju ne više svakih nekoliko desetljeća, već unutar samo nekoliko godina.