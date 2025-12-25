VIDEO Ministri na polnoćki u Katedrali: 'Ovo je najsloženija postpotresna obnova u svijetu'

Nakon dugih pet godina iščekivanja, vrata zagrebačke katedrale ponovno su se otvorila za vjernike na božićnoj polnoćki. Označilo je to simboličan završetak prve faze njezine složene obnove nakon razornoh potresa.

U mnoštvu okupljenih građana, povijesnom misnom slavlju nazočili su i članovi Vlade, potpredsjednici Vlade i ministri Branko Bačić i Tomo Medved te ministar financija Marko Primorac, koji su uoči mise podijelili svoje osjećaje i uputili božićne poruke.

Doista veličanstven osjećaj, veselili smo se svi ovom trenutku, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.

- Veseli nas što ćemo vidjeti unutra. Doista lijep trenutak ususret Božiću, vrijeme mira, praštanja. Koristim priliku da zaželim svim našim vjernicima čestit Božić i svako dobro u novoj 2026. godini. Puno mira, radosti, dobro zdravlje i prosperiteta u sljedećoj godini - dodao je.

Zagreb: Misa polnoćka nakon pet godina slavi se u katedrali | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić zahvalio je svima koji su radili na, kako je rekao, "najsloženijoj postpotresnoj obnovi u cijelom svijetu".

​- Oduševljenje je da nakon zagrebačkog, pa onda i petrinjskog potresa koji je napravio kumulativnu štetu na zagrebačkoj prvostolnici, imamo to zadovoljstvo, rekao bih i radost, služiti prvu polnoćku - kazao je Bačić, naglasivši složenost projekta obnove.

Posebno je zahvalio svima koji su neumorno radili proteklih pet godina na, kako je rekao, jednom od najsloženijih procesa konstrukcijske obnove u svijetu.

​- Ja bih se zahvalio svima koji su u proteklih pet godina radili na ovom najsloženijem, najsloženijem potresnom obnovi u cijelome svijetu. Čestitao bih projektantskom timu profesora Damira Lazarevića, izvođačima, nadzornim inženjerima koji su učinili sve da danas od večeras možemo služiti polnoćku - poručio je Bačić.

Dodao je kako sada slijede restauratorski radovi te zahtjevan posao podizanja dvaju tornjeva.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je kako obnova katedrale i povratak misnog slavlja šalju snažnu poruku nade i optimizma cijelom društvu.

​- Iznimno sam sretan da ćemo nakon punih pet godina večeras slaviti polnoćku ovdje u zagrebačkoj prvostolnici. To odašilje poruku optimizma, a posebno me raduje da je to upravo ova večer kada slavimo rođenje Krista Kralja Spasitelja, kada u radosti i veselju dočekujemo Božić - rekao je Medved.

U svojoj je poruci istaknuo važnost mira u današnjem nesigurnom svijetu te uputio posebne misli hrvatskim braniteljima.

​- Neka nam Isus Krist donese mir koji je toliko potreban cijelome svijetu. Na poseban način se isto tako želim osvrnuti i zaželjeti mir obiteljima hrvatskih branitelja, obiteljima koje traže svoje najmilije i svim hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata, da u radosti u svojim domovima provedu ovaj blagdan Božića u zahvalu svima onima koji su živote žrtvovali za slobodu koju danas imamo - zaključio je Medved.

Osim njih, na misi polnoćki u Zagrebačkoj katedrali bili su i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.