ČESTITALI BOŽIĆ

VIDEO Ministri na polnoćki u Katedrali: 'Ovo je najsloženija postpotresna obnova u svijetu'

Piše Antonela Šaponja, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 4 min
11
Zagreb: Misa polnoćka nakon pet godina slavi se u katedrali | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U mnoštvu okupljenih građana, povijesnom misnom slavlju nazočili su i članovi Vlade, koji su uoči mise uputili božićne poruke

Nakon dugih pet godina iščekivanja, vrata zagrebačke katedrale ponovno su se otvorila za vjernike na božićnoj polnoćki. Označilo je to simboličan završetak prve faze njezine složene obnove nakon razornoh potresa. 

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U mnoštvu okupljenih građana, povijesnom misnom slavlju nazočili su i članovi Vlade, potpredsjednici Vlade i ministri Branko Bačić i Tomo Medved te ministar financija Marko Primorac, koji su uoči mise podijelili svoje osjećaje i uputili božićne poruke.

Marko Primorac, Branko Bačić i Tomo Medved 05:19
Marko Primorac, Branko Bačić i Tomo Medved | Video: Veronika Miloševski/24sata

Doista veličanstven osjećaj, veselili smo se svi ovom trenutku, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac.

- Veseli nas što ćemo vidjeti unutra. Doista lijep trenutak ususret Božiću, vrijeme mira, praštanja. Koristim priliku da zaželim svim našim vjernicima čestit Božić i svako dobro u novoj 2026. godini. Puno mira, radosti, dobro zdravlje i prosperiteta u sljedećoj godini - dodao je.

Zagreb: Misa polnoćka nakon pet godina slavi se u katedrali | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić zahvalio je svima koji su radili na, kako je rekao, "najsloženijoj postpotresnoj obnovi u cijelom svijetu".

​- Oduševljenje je da nakon zagrebačkog, pa onda i petrinjskog potresa koji je napravio kumulativnu štetu na zagrebačkoj prvostolnici, imamo to zadovoljstvo, rekao bih i radost, služiti prvu polnoćku - kazao je Bačić, naglasivši složenost projekta obnove.

Posebno je zahvalio svima koji su neumorno radili proteklih pet godina na, kako je rekao, jednom od najsloženijih procesa konstrukcijske obnove u svijetu.

Zagreb: Misa polnoćka nakon pet godina slavi se u katedrali | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

​- Ja bih se zahvalio svima koji su u proteklih pet godina radili na ovom najsloženijem, najsloženijem potresnom obnovi u cijelome svijetu. Čestitao bih projektantskom timu profesora Damira Lazarevića, izvođačima, nadzornim inženjerima koji su učinili sve da danas od večeras možemo služiti polnoćku - poručio je Bačić.

Dodao je kako sada slijede restauratorski radovi te zahtjevan posao podizanja dvaju tornjeva.

Zagreb: Misa polnoćka nakon pet godina slavi se u katedrali | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved naglasio je kako obnova katedrale i povratak misnog slavlja šalju snažnu poruku nade i optimizma cijelom društvu.

​- Iznimno sam sretan da ćemo nakon punih pet godina večeras slaviti polnoćku ovdje u zagrebačkoj prvostolnici. To odašilje poruku optimizma, a posebno me raduje da je to upravo ova večer kada slavimo rođenje Krista Kralja Spasitelja, kada u radosti i veselju dočekujemo Božić - rekao je Medved.

Zagreb: Misa polnoćka nakon pet godina slavi se u katedrali | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U svojoj je poruci istaknuo važnost mira u današnjem nesigurnom svijetu te uputio posebne misli hrvatskim braniteljima.

​- Neka nam Isus Krist donese mir koji je toliko potreban cijelome svijetu. Na poseban način se isto tako želim osvrnuti i zaželjeti mir obiteljima hrvatskih branitelja, obiteljima koje traže svoje najmilije i svim hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata, da u radosti u svojim domovima provedu ovaj blagdan Božića u zahvalu svima onima koji su živote žrtvovali za slobodu koju danas imamo - zaključio je Medved.

Osim njih, na misi polnoćki u Zagrebačkoj katedrali bili su i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

