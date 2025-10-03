Mjesto gdje su sletjeli ravni je dio ceste u mjestu Bunice, u smjeru Senja. Brodicama sada tegle potonuli auto do obližnjeg mjesta Sibinj, u smjeru Rijeke jer ga je ovdje nemoguće izvući na cestu
VIDEO Ovo je mjesto strave kod Senja: Tu su sletjeli u provaliju i poginuli! Auto će izvući brodica
Dvojica muškaraca i dvije žene sletjeli su automobilom s ceste u provaliju duboku oko 70 metara te završili u moru. Svi su preminuli.
Automobil zagrebačkih registarskih oznaka navodno unajmili automobil u Zračnoj luci "Dr. Franjo Tuđman". Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o državljanima Malte.
Mjesto gdje su sletjeli ravni je dio ceste u mjestu Bunice, u smjeru Senja. Brodicama sada tegle potonuli auto do obližnjeg mjesta Sibinj, u smjeru Rijeke jer ga je ovdje nemoguće izvući na cestu.
Iz PU ličko-senjske izvijestili su da je vozač izgubio nadzor nad vozilom u blagom lijevom zavoju. Automobilom je skrenuo udesno, udario u dva zaštitna kamena stupa, sletio s kolnika u provaliju duboku oko 70 metara te završio u moru.
Neslužbeno doznajemo kako ovo neće kvalificirati kao prometnu nesreću, već prometni događaj, s obzirom da postoji mogućnost da je vozaču pozlilo u vožnji, što će službeno pokazati nalaz obdukcije.
Tijela stradalih iz mora su izvukli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić. Službene potvrde o identitetu poginulih očekuju se nakon dovršene obrade i obdukcije. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće i identitet poginulih.
