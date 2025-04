VIDEO Mladić iz BiH hodao 1000 km s križem: 'Gospodin mi je davao snage cijelo vrijeme...'

Josip Jelinić, mladi Hrvat katolik iz Ljubuškog, je nosivši križ završio na Veliki petak 45-dnevno hodočašće pješice kroz Bosnu i Hercegovinu, s pozivom na pomirenje triju naroda u zemlji koja se nalazi u jednoj od najtežih kriza od završetka rata.

Kod jubilejskoga križa na lokaciji Šćitu kod Rame, gdje ga je dočekalo više tisuća ljudi, rekao je da Hrvati opraštaju svim Srbima i Bošnjacima. "Također mi kršćani opraštamo svim muslimanima kada su nas povrijedili, također mi kršćani molimo za oprost sve muslimane kada smo mi povrijedili njih“, rekao je Jelinić.

On je tijekom svog puta ujedinio ljude svih naroda koji su ga dočekivali raširenih ruku, s molitvama i zahvalama u džamijama i crkvama. „Gospodin mi je davao snage cijelo vrijeme, poslao mi je dobre ljude – Hrvate, Bošnjake, Srbe – koji su pokazali da imaju veliko srce“, rekao je.

Gvardijan samostana na Šćitu kod Rame fra Andrija Jozić nazvao je Josipa Jelinića prorokom ovog vremema. "Odlučiti se na ovu neizvjesnost, ne znajući što može doći, to je hrabrost. A on je to ispunio na slavu Božju“, rekao je.

Jelinićev poziv na pomirenje dolazi u trenutku kada je Bosna i Hercegovina suočena s krizom koja podsjeća na najteže dane iz ratne prošlosti i teškog oporavka. On je istodobno i primjer nade u mir i zajedništvo u podjeljenoj podijeljenoj zemlji.