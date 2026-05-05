VIDEO Mladić mahao zastavom RS-a u Istri. Protjerali ga! Orila se pjesma 'Oj kućo na Grmeču'

Piše Luka Safundžić,
Iz policije navode kako je zastava privremeno oduzeta, te da je mladić kažnjen... VIDEO Mladić mahao zastavom RS-a u Istri, protjerali su ga iz Hrvatske. Pojavila se i snimka!

Mladić (23), državljanin Bosne i Hercegovine, na balkonu terase hotelske sobe na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao je i isticao zastavu Republike Srpske, čime je, prema navodima istarske policije, izazvao uznemirenost građana.

Istarska policija objavila je jučer da je postupala po zaprimljenoj dojavi te da je zastava privremeno oduzeta, dok je mladić kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Također mu je izdano rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske, uz zabranu ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka samog incidenta. Na njoj se vidi skupina mladića na balkonu jednog hotela. 

Jedan od njih je mahao zastavom Republike Srpske, a sa zvučnika se ori pjesma 'A oj moja kućo na Grmeču', a koju je pjevao i četnički pjevač Baja Mali Knindža. 

