VIDEO Mladić u Zagrebu platio račune umirovljenicima: 'Zar još ima dobrih ljudi? Hvala mu!'

Danas mi je vraćena vjera u ljude. I jako sam sretna na današnjem danu! Roditelji su bili danas u kupnji namirnica, a račun je bio pozamašan. Jedan mladić ih je preduhitrio i platio račun. Željela bih se zahvaliti tom dečku ako se prepozna. Roditelji su mi još u pozitivnom šoku pozitivnom, govori nam kći bračnog para koja nam se javila na adresu redakcije. Naime, jedan im je mladić platio trošak namirnica u trgovini u Zagrebu.

No račune nije platio samo bračnom paru već i nekolicini drugih umirovljenika.

Na videu se prema njihovim osmijesima može vidjeti koliko je njima to značilo.

'U 77 godina nisam tako nešto doživio'

Kontaktirali smo oca naše čitateljice kojem je mladić platio račun.

Kako kaže, stvorio se iza njega, platio račun, poželio sretne blagdane i otišao.

- Otišli smo supruga i ja u nabavku kupiti ono što nam treba. Na blagajni smo i taman da platim, a meni iza leđa dolazi neki dečko i mobitelom dodiruje aparat za plaćanje. Nisam znao što radi. Ja dajem novce da platim, a blagajnica mi govori plaćeno je. Ja se okrenem, mlad dečko i gledam u njega da nije netko od familije da nas je došao iznenaditi. Međutim, nit znam tko je ni što je. Samo me pozdravio, poželio Sretan Božić i otišao - govori nam 77-godišnjak.

Odmah su javili kćeri koja nas je kontaktirala. Na prvu im nije vjerovala.

- Majko, ja to svojih 77 godina života ja to nisam doživio. Zar ima još uvijek dobrih ljudi? Nit sam vjerovao da to može biti. Nisam se mogao snaći. Žena mi je doživjela moždani udar prije tri godine, bila je na nekoliko operacija, ima poteškoća s govorom i rekli su da ne bude hodala. Ja ne želim da sjedi doma, uvijek idemo zajedno - govori nam čovjek kojem je mladić pomogao.

- Želim mu svu sreću u životu. Bog mu dao zdravlja. Hvala mu - emotivno govori.

Pronašli smo i mladića koji je kako kaže, odlučio u ovo adventsko vrijeme, do Božića svaki dan nekome pomoći. Smatra kako je to najmanje što može učiniti za ljude i da bi svi trebali na neki način pomagati ljudima oko sebe.

- Drago mi je da sam obradovao ljude, to i je cilj. Financijski ih rasteretiti i staviti im osmijeh na lice - govori nam Brane, koji se nada da će njegov primjer potaknuti druge da učine isto. Bar za blagdane, ako ništa.