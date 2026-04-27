Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO Moskvu zatrpao snijeg: Srušena stabla, otkazani letovi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Moskvu zatrpao snijeg: Srušena stabla, otkazani letovi
1
Foto: Reuters

Moskvu je u ponedjeljak pogodila kasnoproljetna snježna oluja, pri čemu su otkazani letovi, drveće je iščupano iz korijena pod težinom snijega, a vlasti pozivaju na oprez, izvijestili su novinari AFP-a

Ruski meteorološki centar proglasio je narančastu razinu uzbune za glavni grad, koja je na snazi ​​do utorka ujutro. Deseci letova u moskovskim zračnim lukama otkazani su ili odgođeni, a najteže je pogođena zračna luka Vnukovo, prema ruskim medijima. Pod težinom mokrog snijega mnoga su stabla iščupana iz korijena, posebno u centru grada, oštetivši automobile i blokirajući nogostupe, svjedoče novinari AFP-a.

"Vratila se prava zima", komentirao je ruski televizijski kanal Pervi Kanal.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Srušena stabla, oštećeni automobili i zaleđeni pogledi - Moskvu pogodila jaka travanjska snježna oluja
U predgrađima glavnog grada stvorili su se veliki snježni nanosi, a parkirani automobili prekriveni su s nekoliko centimetara snijega.

Moskovske vlasti objavile su na Telegramu da očekuju daljnje pogoršanje vremena tijekom dana s "obilnim kišama" i jakim udarima vjetra.

Gradonačelnik Sergej Sobjabin pozvao je stanovnike na oprez.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026