VIDEO Na Braču je pao snijeg

Posljedice snažnog nevremena koje je zahvatilo kontinentalnu i gorsku Hrvatsku tek se zbrajaju. I dok je u Gorju palo i do pola metra snijega, uz zatrpane autoceste i gužve, snijega je bilo i na otocima.

Dalmacija Danas objavila je snimke s Brača gdje je na Vidovoj gori, najvišem vrhu otoka koji se uzdiže na gotovo 800 metara pao snijeg.

Snijeg je ranije pao i na Mosoru, al i na vrhovima Kozjaka. Vremenski uvjeti na dijelovima Splitsko‑dalmatinske županije donose mogućnost kiše sa snijegom.