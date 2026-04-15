VIDEO Nakon skandalozne izjave: Kontroverzni influencer napadnut na ulici u New Yorku

Kaotična scena odvila se u utorak poslijepodne na ulicama Manhattana, gdje je kontroverzni influencer Sneako napadnut dok je uživo prenosio šetnju gradom. Riječ je o 27-godišnjem Nicolasu Kennu De Balinthazyju, poznatom po radikalnim i često šokantnim stavovima, koji je u trenutku napada bio usred svog livestreama. Samo nekoliko sekundi prije incidenta iznio je krajnje kontroverznu tvrdnju o muškoj masturbaciji, tvrdeći da bi takvo ponašanje trebalo biti kažnjivo, čak i javnom egzekucijom. Dok je nastavljao govoriti, nepoznati muškarac s kapom iznenada mu je prišao s leđa, obuhvatio ga rukama oko vrata i srušio na tlo. Sve je zabilježeno kamerom tijekom prijenosa uživo, javlja New York Post.

Nakon rušenja, dvojica muškaraca nastavila su se kratko naguravati izvan kadra, uz razmjenu uvreda, prije nego što su se razišli.

Influencer se ubrzo nakon incidenta oglasio na društvenoj mreži X, poručivši da je dobro i da je situacija pod kontrolom. Snimka napada u međuvremenu je nestala iz arhive njegovog prijenosa, ali se brzo proširila internetom.

Sneako inače ima više od 1,3 milijuna pretplatnika na YouTubeu i često ga se povezuje s tzv. 'manosphere' scenom, koja okuplja kontroverzne figure poznate po mizoginim i ekstremnim stavovima.

Nedavno je u intervjuu izjavio kako svoj uspjeh duguje spremnosti da govori ono što, kako tvrdi, drugi misle, bez obzira na to koliko uvredljivo to bilo. Kao primjer je naveo i tvrdnje koje uključuju relativizaciju povijesno osjetljivih tema, što je dodatno izazvalo osude javnosti.

Osim toga, njegovi stavovi uključuju i niz spornih teza, poput protivljenja pravu žena na glasanje te korištenje retorike koja je često kritizirana zbog antisemitizma i simpatiziranja ekstremističkih ideologija.