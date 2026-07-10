Nakon uhićenja sina (22) zbog iznude, oglasio se sam Jurčević: 'Ovo je djelo duboke države'

Ne znam ništa o uhićenju svog sina, a medijski napisi rezultat su djelovanja duboke države, rekao je ukratko nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević čiji je sin Jon Javor Jurčević (22) prijavljen od strane zagrebačke policije zbog sumnje da je u veljači ove godine s još dvojicom muškaraca sudjelovao u iznudi i fizičkom napadu na 21-godišnjaka i njegove roditelje na području Črnomerca.

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Pokretanje videa... VIDEO Josip Jurčević o uhićenju sina | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Policija navodi da je mladiću uz prijetnje tražen novac, a nakon dolaska u njegovu obiteljsku kuću uslijedio je fizički napad u kojem su lakše ozlijeđeni 21-godišnjak te njegovi roditelji. Nakon policijske prijave i uhićenja 22-godišnjaka, o cijelom slučaju oglasio se i njegov otac, nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević.

- Nema policijskih izvješća koji bi potvrdilo. Nemam nikakvih informacija. Prva mi je informacija došla kad je to objavio Jutarnji, koji nije prenio konferenciju za medije. Ljudi su me zvali i rekli mi da je to usmjereno protiv mene. Ratovao sam, znam što je hibridno ratovanje. Nisam se nimalo uzbudio i otišao sam spavati.

Ujutro su me zvali novinari da me pitaju o tome. Rekao sam da nemam informacije. Nisam provjeravao svog sina koji je punoljetna osoba. Tu vidim tu hibridnost, jer su neki mediji prenijeli informaciju bez policijskih saznanja. Nemam informaciju da mi je sin uhićen i ne želim utjecati na to. Neću se voditi premisom 'neka institucije rade svoj posao'. Desetljećima živim po svojim načelima i imam uspješnu karijeru. Pošto je to hibridna operacija, neću se u to miješati - rekao je Jurčević.

Dodao je da se zbog objava informacija o uhićenju njegova sina radi o "djelovanju duboke države", za što smatra da je upravo on bio meta jer je upozorio da akademska zajednica ima metode za otkrivanje korupcije.

Istaknuo je da je legitimno da mediji pišu o policijskim postupanjima te izrazio žaljenje zbog napada u kojem je, na kraju je potvrđeno, sudjelovao njegov sin.

- Naravno da mi je to žao, to je primarna, intimna dimenzija. Mislim da je to svakom ocu, pa i najgorem, žao kad se tako nešto dogodi. Hrvatskoj policiji vjerujem, ne ovima koji je vode, ali naši policajci su vrsni. Vjerujem da će ići nekakav prekršajni ili kazneni postupak dalje - zaključio je Jurčević