STROGE MJERE OSIGURANJA

VIDEO Nastavlja se suđenje Srđanu Mlađanu u Varaždinu

Piše HINA,
Varaždin: Nastavak suđenja Srđanu Mlađanu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Novom se optužnicom Mlađana tereti da je od listopada do prosinca 2021. u više navrata u zatvoru tražio od drugog zatvorenika da, kada izađe na slobodu, pronađe i otme osobe koje su svjedočile protiv njega te da ih usmrti

Trostruki ubojica Srđan Mlađan u utorak je ponovno pod strogim mjerama osiguranja doveden na Županijski sud u Varaždinu, na novo ročište zatvoreno za javnost.

Jedan od najpoznatijih osuđenika u novijoj hrvatskoj povijesti trenutačno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u kaznionici u Lepoglavi, osuđen za najteža nedjela među kojima su i ubojstva, a izlazak na slobodu bio mu je predviđen za svibanj 2027. godine.

Međutim nova ga optužnica tereti da je iz zatvora planirao teška kaznena djela, uključujući ubojstva i otmice, zbog čega mu prijeti dodatnih 20 godina zatvora.

Detalji sa zatvorenog suđenja Srđanu Mlađanu: 'Bio je smiren, kumu je postavljao pitanja...'

Novom se optužnicom Mlađana tereti da je od listopada do prosinca 2021. u više navrata u zatvoru tražio od drugog zatvorenika da, kada izađe na slobodu, pronađe i otme osobe koje su svjedočile protiv njega te da ih usmrti.

Sljedeće ročište zakazano je za 12. lipnja i najavljeno je da će biti otvoreno za javnost.

