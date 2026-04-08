VIDEO Neobična svjetlost na jugu Hrvatske: 'Malo me pratila pa stala.' Evo o čemu se radi

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Oko 20:30 sati je na nebu nisko na jugu bila kratko vidljiva kineska svemirska postaja 'Tiangong', u prijevodu Nebeska palača, vjerojatno se radi o tome - rekao je Radonić

Čudna svjetlost na nebu iznad Biograda u ponedjeljak navečer. Malo je letjelo i pratilo me, malo je stalo. Ne znam što je to - kaže nam čitateljica, koja je u ponedjeljak u večernjim satima svjedočila neobičnoj svjetlosti na nebu iznad Turnja kod Biograda. Kako objašnjava Ante Radonić, hrvatski astronom, najvjerojatnije se radi o kineskoj svemirskoj postaji.

- Oko 20:30 sati je na nebu nisko na jugu bila kratko vidljiva kineska svemirska postaja 'Tiangong', u prijevodu Nebeska palača, vjerojatno se radi o tome - rekao je Radonić.

Inače, 'Nebeska palača' aktivna je od 2021. godine i služi kao stalna baza za kineske astronaute.

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...
BRKIĆEVA VILA

FOTO Ovako izgleda vila bivšeg potpredsjednika HDZ-a. Noćenje 1100 eura, ima bazen, saunu...

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik HDZ-a, u Svetom Roku u Lici podigao je velebnu vilu koju je nazvao Alfa, po imenu specijalne jedinice čiji je bio pripadnik. Vila ima 5 zvjezdica, a cijena noćenja je 1100 eura. Evo kako izgleda

