VIDEO Neobična svjetlost na jugu Hrvatske: 'Malo me pratila pa stala.' Evo o čemu se radi

Čudna svjetlost na nebu iznad Biograda u ponedjeljak navečer. Malo je letjelo i pratilo me, malo je stalo. Ne znam što je to - kaže nam čitateljica, koja je u ponedjeljak u večernjim satima svjedočila neobičnoj svjetlosti na nebu iznad Turnja kod Biograda. Kako objašnjava Ante Radonić, hrvatski astronom, najvjerojatnije se radi o kineskoj svemirskoj postaji.

- Oko 20:30 sati je na nebu nisko na jugu bila kratko vidljiva kineska svemirska postaja 'Tiangong', u prijevodu Nebeska palača, vjerojatno se radi o tome - rekao je Radonić.

Inače, 'Nebeska palača' aktivna je od 2021. godine i služi kao stalna baza za kineske astronaute.