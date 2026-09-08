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VIDEO Neugodno za gledati! Pogledajte face brončanih odbojkašica kod Vučića

Piše 24sata,
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VIDEO Neugodno za gledati! Pogledajte face brončanih odbojkašica kod Vučića
Foto: X/TV PINK
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Najviše pažnje izazvala je reakcija Slađane Mirković. Na pojedinim snimkama vidi se kako tijekom Vučićeva govora mijenja izraze lica i okreće se prema suigračicama...

Brončane medalje oko vrata, službeni prijem u Beogradu i Aleksandar Vučić za govornicom. No pozornost na društvenim mrežama ubrzo je s predsjednika Srbije prešla na odbojkašice koje su stajale iza njega. Njihovi izrazi lica i međusobne reakcije mnogi su protumačili kao znak da im cijela ceremonija nije osobito ugodna.

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Srpske odbojkašice nakon povratka u zemlju primljene su kod predsjednika Aleksandra Vučića, no snimke s prijema vrlo brzo počele su se širiti društvenim mrežama. Korisnici su posebno analizirali ponašanje igračica tijekom njegova govora, njihove poglede, spuštene glave i izostanak vidljivog oduševljenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najviše pažnje izazvala je reakcija Slađane Mirković. Na pojedinim snimkama vidi se kako tijekom Vučićeva govora mijenja izraze lica i okreće se prema suigračicama, što su brojni korisnici društvenih mreža protumačili kao izraz nelagode i želje da prijem što prije završi.

„Dijete samo što se ne ispovraća. Razumijem je“, napisao je jedan korisnik platforme X komentirajući njezinu reakciju.

Sličnih komentara bilo je još.

„Ako je suditi po snimkama, svim ovim djevojkama izrazi lica ukazuju na to da osjećaju nelagodu i gađenje“, napisao je drugi korisnik.

Treći je reakciju odbojkašica protumačio još političnije:

„Brončane odbojkašice, spuštenih glava, bez aplauza Vučiću, ispoštovale odbojkaški savez i svoju zemlju, ali ne i ‘žvalavog šizoju‘! Vučiću, nitko te ne voli, odlazi!“

Snimke, dakako, same po sebi ne mogu potvrditi što su odbojkašice u tom trenutku doista mislile. No njihovo držanje tijekom ceremonije bilo je dovoljno da izazove lavinu komentara i političkih interpretacija na društvenim mrežama.

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Komentari 7
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