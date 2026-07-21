VIDEO Nevrijeme pogodilo Krk: 'Padao je led veličine oraha'

Na Krku pada obilna tuča veličine lješnjaka i oraha, javljaju nam čitatelji. Inače, prema prognozi DHMZ-a za danas se očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme.

- Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslijepodne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 °C - objavio je DHMZ.

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Inače, za riječku regiju upaljen je meteoalarm. Zbog vjetra je izdano žuto upozorenje.

- Jaka bura, lokalno s olujnim udarima osobito podno Velebita ujutro i opet navečer, a sredinom dana prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak. Najjači udari vjetra > 65 km/h - rekli su. Dodali si i da je zbog grmljavine izdano narančasto upozorenje.

- Ujutro i prijepodne su mogući lokalno izraženiji pljuskovi,a od sredine dana nevere! Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 80 posto - rekli su iz DHMZ-a

