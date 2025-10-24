Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Strašno nevrijeme prošlo je noćas preko Hrvatske. U Rijeci i Rovinju poplavljene su bile ulice. Vatrogasci su pune ruke posla imali i u Zagrebu gdje je vjetar stvarao pravi kaos i rušio stabla.

- Dankovečka ulica u Dubravi nalikovala je na potok - poslao nam je čitatelj. Drugi nam pak javljaju kako se u Dubravi srušilo ogromno stablo.

Pokretanje videa... 02:12 Nevrijeme u Dubravi | Video: čitatelj/24sata

- Iza ponoći u Ulici Križnog puta u Dubravi srušilo se ogromno stablo. Drvo je zapriječilo put i oštetilo nekoliko automobila - govore nam čitatelji.

Dodaje i kako su hitno reagirali vatrogasci i policajci, a sve kako bi promet ponovno profunkcionirao.

I u drugim dijelovima grada je nevrijeme stvorilo probleme, javljaju čitatelji.

- Noćas je na Volovčici palo stablo preko pješačkog i na ulicu - govori čitatelj. Što se tiče prognoze za danas DHMZ je objavio kako će biti djelomice, na moru povremeno i pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku, ponegdje malo kiše, ponajviše u središnim predjelima.

Pokretanje videa... 00:38 Noćas na Volovčici palo stablo preko pješačkog | Video: čitatelj/24sata

- Još jednom sve pohvale MUP-u i vatrogascima koji su došli vrlo brzo na mjesto događaja i brzo uklonili stabla s prometnice i tako omogućili da se nastavi promet vozila na toj dionici - prokomentirao je čitatelj.

Foto: čitatelj/24sata

- Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjeren i jak zapadni i sjeverozapadni u postupnom slabljenju. Najviša temperatura između 14 i 17, na obali i otocima od 17 do 21 °C - rekli su.