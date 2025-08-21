VIDEO Nevrijeme u Umagu: 'Ulica nam zbog kiše postala rijeka, ljudi nisu mogli voziti'

Par sati je trajalo to nevrijeme. Prvo je oko 20 sati padao led veličine oraha, pa velika količine kiše.Toliko je padalo da je bilo nemoguće snimiti - ispričala nam je čitateljica iz Umaga. Kako kaže, cijelu noć su se čule pumpe za ispumpavanje vode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Potop u Umagu | Video: čitatelj/24sata

- Ljudi nisu mogli voziti po tom vremenu pa su stali uz cestu. Nastala je kolona i poplava. Inače nam ne poplavi ulica, ali ovo sinoć... Doslovno rijeka nastala. Padalo je sve do nekih 22.30 sati - ispričala nam je čitateljica.

U gradu Umagu palo je čak 135 mm kiše, ali lokalno brojke premašuju i 150 mm, što je dvostruko više od očekivanog mjesečnog prosjeka.

Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako je Županijski centar 112 Pazin zaprimio više desetaka dojava građana o poplavljenim objektima i ulicama u Umagu.