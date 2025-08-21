Obavijesti

'PADAO LED VELIČINE ORAHA'

VIDEO Nevrijeme u Umagu: 'Ulica nam zbog kiše postala rijeka, ljudi nisu mogli voziti'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nevrijeme u Umagu: 'Ulica nam zbog kiše postala rijeka, ljudi nisu mogli voziti'
Foto: Čitatelj 24sata

Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako je Županijski centar 112 Pazin zaprimio više desetaka dojava građana o poplavljenim objektima i ulicama u Umagu

Par sati je trajalo to nevrijeme. Prvo je oko 20 sati padao led veličine oraha, pa velika količine kiše.Toliko je padalo da je bilo nemoguće snimiti - ispričala nam je čitateljica iz Umaga. Kako kaže, cijelu noć su se čule pumpe za ispumpavanje vode. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Potop u Umagu 00:59
Potop u Umagu | Video: čitatelj/24sata

- Ljudi nisu mogli voziti po tom vremenu pa su stali uz cestu. Nastala je kolona i poplava. Inače nam ne poplavi ulica, ali ovo sinoć... Doslovno rijeka nastala. Padalo je sve do nekih 22.30 sati - ispričala nam je čitateljica. 

CRVENI ALARM Pogledajte nevrijeme koje je pogodilo Istru: Palo dvostruko više kiše od mjesečnog prosjeka
Pogledajte nevrijeme koje je pogodilo Istru: Palo dvostruko više kiše od mjesečnog prosjeka

U gradu Umagu palo je čak 135 mm kiše, ali lokalno brojke premašuju i 150 mm, što je dvostruko više od očekivanog mjesečnog prosjeka.

Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako je Županijski centar 112 Pazin zaprimio više desetaka dojava građana o poplavljenim objektima i ulicama u Umagu.

