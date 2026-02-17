VIDEO Nije samo u pokladama. Širi se stara snimka, ovdje je Dabro svirao 'Grobnicu od zlata'

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je u utorak da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike".

Upitan je li se Dabro doista šalio, Mlinarić je rekao da je otpjevao pjesmu u Komletincima s 20-ak ljudi u pokladno vrijeme i ne vidimo u čemu je problem. Poslušao sam tu pjesmu i nisam čuo da se spominje Ante Pavelić, rekao je.

Ali snimka, koju je sam Dabro objavio 27. travnja prošle godine, pokazuje da mu ustaške pjesme nisu strane i u drugo doba godine.

Na njoj se vidi kako Dabro svira harmoniku uz dvojicu muškaraca, a na njoj je i zasvirao istu pjesmu te se čuju stihovi 'u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata'.

Poklade je sinoć spominjao i Plenković.

- Nema to nikakve veze ni sa mnom ni s mojom političkom ostavštinom. Ako netko ne pokladama, vjerojatno pod utjecajem alkohola, ničim izazvan pjeva takve pjesme, sigurno ih nisam pjevao ja ni HDZ i mi ne možemo odgovarati za nešto što netko radi slučajno, namjerno, greškom ili kako već želite. Nikakve to veze nema s mojom političkom ostavštinom. Moja politička ostavština bit će nešto puno krupnije i ozbiljnijem a to je jačanje hrvatske države, hrvatskog gospodarstva i standarda hrvatskih građana politikom modernog suverenizma u svim mogućim aspektima kojima smo se bavili - istaknuo je Plenković.