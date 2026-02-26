Obavijesti

NEVJEROJATNO, ALI ISTINITO!

VIDEO Nije satira: Braća su u zatvoru, ali kamioni i dalje dovoze otpad na mjesto zločina

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: privatna arhiva

Unatoč uhićenju, očevidu, ispitivanjima i terminu kod sutkinje istrage, kamioni tvrtke Šeničnjak promet i dalje istovaruju otpad u Dubravi Pušćanskoj. Zašto mjesto zločina nije osigurano, nije poznato

Admiral

Braća Ivan i Daniel Šeničnjak sjede u pritvoru i čekaju svoj termin pred sutkinjom istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici. Osumnjičeni su za uništavanje okoliša jer su usred šume stvorili ogroman deponij na kojeg su bacali azbest, asfalt, drvo, bojlere, plastiku. U srijedu poslijepodne smo svjedočili kako se vozači s kamionima skrivaju u okolici Dubrave Pušćanske dok traje očevid na deponiju, i zatim dolaze na deponij i peru kamione. 

Pokretanje videa...

Otpad 00:33
Otpad | Video: privatna arhiva
EKOCID KRAJ ZAPREŠIĆA VIDEO Braća koja su opasni i građevinski otpad 'kipali na svoje' dovedena na ispitivanje
VIDEO Braća koja su opasni i građevinski otpad 'kipali na svoje' dovedena na ispitivanje

U četvrtak ujutro i popodne, stanovnici svjedoče suludim prizorima. Kamioni tvrtke Šeničnjak promet i dalje dolaze do deponija i parkinga preko puta deponija te odlažu građevinski otpad! Iako je to mjesto zločina na kojem su u srijedu forenzičari našli azbest, iako su dva brata uhićena, iako je Državni inspektorat izdao dva rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti zbrinjavanja i oporabe otpada. Kao da se ništa nije dogodilo. 

Pokretanje videa...

Odlagalište braće Šeničnjak 02:32
Odlagalište braće Šeničnjak | Video: privatna arhiva
NAKON PISANJA 24SATA Privedena braća koja dobivaju javni novac, a bacaju otpad u šumu. Ovako je sve krenulo
Privedena braća koja dobivaju javni novac, a bacaju otpad u šumu. Ovako je sve krenulo

Pozvali su policiju koja je izašla na teren, a čim su otišli, kamioni su nastavili. Usput doznajemo da su iz tvrtke Šeničnjak promet jedinicama lokalne samouprave rekli da se svi poslovi nastavljaju kao što je i dogovoreno. Međutim, to nije moguće s obzirom na dvije zabrane obavljanja djelatnosti zbrinjavanja otpada! 

Pokretanje videa...

Otpad 01:00
Otpad | Video: privatna arhiva

Naime, sve one općine, gradovi i županije koje su s njima potpisale ugovore na temelju rezultata javne nabave moraju te ugovore revidirati ako je u njima i usluga zbrinjavanja otpada. Postavlja se i pitanje što radi zaprešićka policija te zašto mjesto zločina nije ograđeno i zaštićeno. 

