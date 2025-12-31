Obavijesti

VIDEO Njemačka lovi 'božićne pljačkaše'. Ukrali 30 mil. eura, klijenti htjeli provaliti u banku

VIDEO Njemačka lovi 'božićne pljačkaše'. Ukrali 30 mil. eura, klijenti htjeli provaliti u banku
Foto: Reuters

Istražitelji sumnjaju da je banda provela gotovo cijeli vikend unutar trezora, koristeći produljeni blagdanski vikend i tišinu kako bi neometano praznili sefove

Spektakularna pljačka banke u njemačkom gradu Gelsenkirchenu šokirala je javnost i policiju. Lopovi su tijekom božićnih blagdana probušili zid trezora i pobjegli s plijenom čija se vrijednost procjenjuje na nevjerojatnih 30 milijuna eura u gotovini, zlatu i nakitu. Dok policija traga za počiniteljima, ispred poslovnice banke odvijala se prava drama jer su stotine očajnih klijenata pokušale doći do informacija o svojoj ušteđevini.

Scena kao iz filma 'Oceanovih jedanaest'

Pljačka poslovnice banke Sparkasse u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija izvedena je s nevjerojatnom preciznošću i drskošću. Prema navodima policije, lopovi su iskoristili veliku industrijsku bušilicu kako bi se iz susjedne podzemne garaže probili izravno u trezor banke. Jednom kad su ušli, sustavno su obili više od tri tisuće privatnih sefova, što čini čak 95 posto ukupnog broja sefova u banci.

​- Pljačka je doista bila vrlo profesionalno izvedena. Očito je da su počinitelji raspolagali s mnogo prethodnog znanja i uložili ogromnu kriminalnu energiju kako bi sve ovo isplanirali i proveli u djelo - izjavio je glasnogovornik lokalne policije za agenciju AFP.

Istražitelji sumnjaju da je banda provela gotovo cijeli vikend unutar trezora, koristeći produljeni blagdanski vikend i tišinu kako bi neometano praznili sefove. Cijeli slučaj otkriven je tek u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, kada se u banci aktivirao protupožarni alarm. Vatrogasci i policija koji su stigli na mjesto događaja otkrili su veliku rupu u zidu trezora i shvatili razmjere pljačke.

Thieves drilled into the vault of a Sparkasse savings bank in Gelsenkirchen
Foto: Police Gelsenkirchen

Tragovi vode do crnog Audija

Policija je u međuvremenu objavila da prati "konkretan trag". Svjedoci su izjavili kako su u noći sa subote na nedjelju primijetili nekoliko muškaraca kako u stubištu garaže nose velike torbe. Dodatnu potvrdu dala je i snimka nadzorne kamere iz garaže koja je zabilježila crni Audi RS 6 kako napušta lokaciju u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. U automobilu su se nalazile maskirane osobe, a policija je utvrdila da su registarske pločice na vozilu ranije ukradene u gradu Hannoveru.

ISKORISTILI SU BLAGDANE Filmska pljačka u Njemačkoj: Bušili su trezor danima i ukrali milijune. Policija ih još traži...
Filmska pljačka u Njemačkoj: Bušili su trezor danima i ukrali milijune. Policija ih još traži...

Očajni klijenti pokušali provaliti u banku

Vijest o pljački izazvala je kaos ispred poslovnice. Već u utorak ujutro okupilo se više od dvjesto bijesnih i očajnih klijenata koji su zahtijevali odgovore. Situacija je u jednom trenutku prijetila eskalacijom, a okupljeni su, kako prenosi njemački portal wa.de, uzvikivali: "Hoćemo unutra, hoćemo unutra!". Zbog prijetnji zaposlenicima i opasnosti od nereda, banka je ostala zatvorena, a policija je osiguravala ulaz.

Mnogi od oštećenih klijenata izjavili su kako su u sefovima držali životnu ušteđevinu i obiteljske dragocjenosti čija vrijednost daleko premašuje standardni osigurani iznos od 10.000 eura po sefu.

​- Nisam spavao cijelu noć. Ne dobivamo nikakve informacije - rekao je jedan od klijenata njemačkim medijima, dodajući kako je u sefu držao ušteđevinu za mirovinu.

Iz banke Sparkasse poručili su da su šokirani događajem te su uspostavili posebnu telefonsku liniju za klijente.

​- Stojimo uz naše klijente i nadamo se da će počinitelji biti uhvaćeni - izjavio je glasnogovornik banke Frank Krallmann.

