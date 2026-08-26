VIDEO Njemački pekar morao platiti čak 15.000 eura zbog kruha koji je bio 10 grama lakši

Pritužba kupca zbog samo deset grama kruha izazvala je niz problema za pekara iz Bavarske. Matthias Breitner iz Pfaffenhofena an der Ilmu, grada sjeverno od Münchena, kaže da je nakon spora morao u svoje pekarnice ugraditi nove vage, što ga je ukupno stajalo oko 15.000 eura.

Breitner već desetljećima kupcima koji ne žele cijeli kruh prodaje polovice štruca. Problem je počeo kada mu se jedan kupac javio e-mailom nakon što je kod kuće izvagao kupljenu polovicu kruha i utvrdio da je bila deset grama lakša od polovice deklarirane težine cijele štruce, piše Euronews.

🇩🇪🕵🏻‍♂️🍞Wegen 10g weniger Brot schwärzt ein Kunde den Bäcker beim Eichamt an.

Folge: 15.000€ für Hightech-Waagen in allen Filialen.

Jetzt zahlen Kunden statt runden Preisen krumme Cent-Beträge.

Deutsche Bürokratie und Blockwart-Mentalität in Perfektion.

Danke für nichts! 🤡🥖 pic.twitter.com/nfUqhbY2rp — Der Prophet (@AldousHuxIey) August 25, 2026

- Nekad dobijete, nekad izgubite. Sljedeći put sigurno će biti deset grama više – odgovorio mu je Breitner.

Kupac se, međutim, nakon toga obratio nadležnim tijelima. Lokalni ured zadužen za nadzor mjera i vaga obavijestio je pekara da polovice kruha više ne može prodavati bez pojedinačnog vaganja. Pravila proizlaze iz njemačke uredbe o pretpakiranim proizvodima, koja uključuje zahtjeve Europske unije, ali i dodatne njemačke odredbe.

Breitner ne želi prodavati unaprijed zapakirane polovice kruha pa se komadi koji se režu za kupce moraju izvagati prilikom prodaje. Zbog toga je, kaže, morao postaviti nove vage u svojim pekarnicama, a ukupni trošak iznosio je oko 15.000 eura.

Dodao je da su neke druge pekarnice zbog straha od sličnih pritužbi i problema s nadležnim službama potpuno prestale prodavati polovice kruha.