VIDEO Norijada za pamćenje: Maturanti u Đakovu ispekli prase i donijeli ga pred školu!

Maturanti jedne srednje strukovne škole u Đakovu dosjetili su se kako bi njihovi zadnji srednjoškolski dani mogli ostati u pamćenju svima. U tome su uspjeli kada su ispred škole donijeli - prase na ražnju! Prase nisu zadržali samo za sebe, već su ga podijelili i s profesorima koje su oduševili. Dovezli su ga traktorima i prikolicama, pa definitivno nisu prošli neprimijećeno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Maturanti iz Đakova | Video: 24sata Video

- Zajedno smo kod prijatelja ispekli prase na ražnju i donijeli ga tako u školu s tri traktora i prikolicom, tako smo obilježili cijelu ovogodišnju norijadu. Svima je bilo zanimljivo, profesori su nas snimali, bili su oduševljeni. Evo, osim pjesme, plesa, polijevanja vodom i svega klasičnog, donijeli smo i nešto neklasično - pričaju nam veseli maturanti.

Foto: Čitatelj 24sata

Dodaju da je profesore oduševila originalnost ove geste, a uz maturante nitko u školi nije ostao gladan.